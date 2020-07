Eine 96-Jährige Arbonerin erzählt, wie sie dank des Coronavirus ein neues Hobby gefunden hat Priska Rohrer-Siegele ist schon seit ihrer Kindheit begeistert von Kunst. Sie malt etwa Bilder, zeichnet Porträts oder visualisiert Kinderbücher. Durch die Coronazeit hat sie mit dem Nähen von Plüschtierli ein weiteres Hobby gefunden. 10.07.2020, 05.00 Uhr

Die 96-jährige Priska Rohrer-Siegele hat über die Coronazeit ein neues Hobby gefunden: Das Nähen von Plüschtieren. Bild: Andrea Stalder

Die letzte Zeit war keine einfache für uns. Hier in der Casa Giesserei, den Alterswohnungen in Arbon, haben sie sich zwar alle Mühe gegeben, um uns zu unterhalten. Die fehlenden Besuche zu kompensieren, ist jedoch schwer möglich. Wäre Corona nicht gewesen, hätte ich keine Tierli genäht.

Der Auslöser dazu waren meine Urenkel, ich wollte ihnen etwas schenken. Und ein Morgenrock in gelbem Frotteestoff. Der war so schwer, ich konnte ihn mit meinen 96 Jahren nicht mehr hochheben. Also habe ich ihn enger genäht, aber dann war er mir zu klein. Dann habe ich gedacht, ich muss etwas machen aus dem Stoff. Also habe ich begonnen, Plüschtierli daraus zu nähen. Als Erstes einen Fisch, dann eine Ente, eine Schlange und eine Eule. Die Muster dazu habe ich selbst entworfen, den Stoff habe ich zugeschnitten und genäht – fertig.

Für die Details der Tiere, die Federn der Eule zum Beispiel, habe ich Stoffreste zugeschnitten und eingefärbt. Und ein grüner Stoff hat mir meine Lisa von der Pro Senectute gebracht. Das ist mein Goldschatz, die ist so herzig. Sie besucht mich auch am Freitag, obwohl sie dann jeweils frei hat. Und sie sorgt dafür, dass es mir gut geht. Für sie habe ich eine Eule gemacht, zum Geburtstag. Da wird sie Freude haben.

Die Coronazeit war für mich gegen Ende schwierig. So lange ich mit den Tierli etwas zu tun hatte, ging es gut. Aber gegen Ende, da hat es mich langsam «möge», Sie kennen das bestimmt. Das Basteln ist das, was mich am Leben hält. Gestern bin ich bis nachts um 12 Uhr wach gewesen, weil ich blaue Karten gebastelt habe. Das mache ich so gerne. Ich kann dann nicht aufhören. Manchmal vergesse ich sogar, zu essen.

Rohrer-Siegele näht nicht nur Tiere: Diese kunstvollen Strausseneier hat sie auch selbst bemalt.

Schon als Kind habe ich immer Bilder von Büchern abkopiert. Seit ich den Bleistift halten konnte, habe ich gemalt und gezeichnet. Der Papa war Architekt und er hat zu Hause Pläne gemacht. Ich dufte dann jeweils die Mauern schattieren. Wir waren ja fünf Geschwister, aber nur ich durfte das tun.

Das Nähen habe ich mir selbst beigebracht. Im Krieg, da war ich anfangs 16 Jahre alt, da habe ich ein Kleid gemacht. Meine Mutter hatte noch einen einzigen Vorhangstoff, weiss kariert. Ich habe dann Kreuzstiche hineingemacht, und Puffärmchen. Wir haben damals in Ingolstadt gewohnt, in Bayern.

Später sind die Amerikaner gekommen. Das war eine schwierige Zeit. Als ich einmal das Kreuztor in Ingolstadt abgezeichnet habe, hat mich ein Amerikaner gefragt, ob ich auch Porträts mache. Es war zwar ein wenig heikel, mit einem Amerikaner mitzugehen. Ich habe es aber doch gemacht und ihn gezeichnet. Und der hat dann seinen Freund mitgebracht und seinen Chef. Alle Bilder sind so gut geworden. Ich weiss heute noch nicht, wieso. Ich habe das nicht für Geld gemacht, sondern Lebensmittel verlangt. Sie gaben mir Zucker, Seife, Zahnpasta, Zahnbürste, und einmal sogar eine Schokolade.

Die Kunst hat mich bis heute nicht losgelassen. Jetzt mache ich zum Beispiel kleine, kunstvolle Kärtchen. Das sind Buchzeichen. Ich habe schon über 150 davon verschenkt. Wenn mir die Leute beim Einkaufen helfen, mir etwa von unten oder oben im Regal etwas rüberreichen, dann bekommen sie ein Kärtchen. Ich würde auch gerne wieder nähen, doch meine beiden Nähmaschinen sind leider kaputtgegangen.

Liebe Coronarentner, vielleicht wundern Sie sich über mein Tun. Und vielleicht erscheint Ihnen die Welt heute wie ein Déjà-vu aus alten, schlimmen Zeiten. Doch wir haben immer die Wahl, etwas daraus zu machen. Ich habe in dieser Zeit, 96-jährig, ein neues Hobby gefunden. Und mit ihm eine Möglichkeit, anderen eine Freude zu machen. Ich wünsche, dass dies den ein oder anderen inspiriert. Lasst uns das Beste daraus machen. Immer.

Aufgezeichnet von Sheila Eggmann

Priska Rohrer-Siegele wünscht sich eine Nähmaschine. Falls jemand eine zu Hause herumstehen hat und sie nicht braucht, wäre sie eine dankbare Abnehmerin. Melden kann man sich bei der Casa Giesserei in Arbon unter 071 571 71 71.