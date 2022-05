Lange Nacht der Wissenschaft Kreuzlingen und Konstanz

Einblick in die Forschung «Ehrendoc» werden in der klügsten Nacht des Jahres: Die Lange Nacht der Wissenschaft findet zum ersten Mal in Konstanz und Kreuzlingen statt Am 14. Mai findet die 6. Lange Nacht der Wissenschaft in Konstanz und Kreuzlingen statt – erstmals auch auf Thurgauer Seite. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Programm freuen. 10.05.2022, 16.40 Uhr

Die Pädagogische Hochschule Thurgau beteiligt sich zum ersten Mal an der Langen Nacht der Wissenschaft. Bild: Kevin Roth

(red) Verblüffende Experimente, erhellende Vorträge, spannende Führungen, erkenntnisreiche Mitmachaktionen – in vielfältigen Formaten können Interessierte am Samstag, 14. Mai, Einblicke in die Forschung in den Städten Konstanz und Kreuzlingen gewinnen. Nach pandemiebedingter Pause freuen sich die Veranstalter – Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG), Universität Konstanz, Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) und die Städte Konstanz und Kreuzlingen –, wieder zur Langen Nacht der Wissenschaft einladen zu können. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto «Nachgefragt!». Die Teilnahme an allen der rund 180 Programmpunkte ist kostenlos. An allen vier Standorten wird es ein spezielles Programm für Kinder und Familien geben, bei dem sich die Nachwuchsforscher den Titel «Ehrendoc der Langen Nacht der Wissenschaft» sichern können. Erstmals wird die Lange Nacht sowohl auf deutscher als auch auf Schweizer Seite stattfinden. Ein für die Besucher kostenloser Shuttlebus wird das Pendeln zwischen Bodenseeforum, HTWG, PHTG und Universität Konstanz ermöglichen.

Eröffnung im Bodenseeforum

Eine weitere Premiere: Zum ersten Mal wird die Lange Nacht der Wissenschaft zentral im Bodenseeforum in Konstanz eröffnet. Ab 16 Uhr diskutieren die Hochschulleitungen mit den Stadtspitzen zum Thema «Hochschulstandorte Konstanz und Kreuzlingen. Wie profitieren Hochschulen und Städte voneinander? Und welche Erwartungen haben sie an den jeweils anderen?». An der Podiumsdiskussion nehmen teil: Uli Burchardt, Oberbürgermeister der Stadt Konstanz, Prof. Dr. Katharina Holzinger, Rektorin der Universität Konstanz, Prof. Dr. Sabina Larcher, Rektorin der PHTG Kreuzlingen, Thomas Niederberger, Stadtpräsident in Kreuzlingen, und Prof. Dr. Sabine Rein, Präsidentin der HTWG Konstanz. Moderiert wird die Diskussion von Prof. Dr. Markus Rhomberg, Geschäftsführer der Internationalen Bodensee-Hochschule. Wer erst später zur Langen Nacht aufbrechen möchte, kann die Diskussion auch von zu Hause aus per Livestream verfolgen.

Weitere Informationen unter: www.konstanzer-wissenschaftsnacht.de und www.kreuzlinger-wissenschaftsnacht.ch