Ein Waldoskar gibt's in Wuppenau für die neue Website im Jubiläumsjahr Der Waldverein Wuppenau feiert dieses Jahr das 25-Jahr-Jubiläum. Im Rahmen der Hauptversammlung verlieh Präsident Hanspeter Gantenbein am Freitag den Waldoskar. Christoph Heer 02.11.2020, 16.50 Uhr

Preisträger Adrian Koch mit seiner Frau Tonja. Bild: Christoph Heer

Der Waldvereinspräsident lobt den neuesten Waldoskar-Gewinner in den höchsten Tönen. Schnell wurde an der Hauptversammlung vom Freitagabend im Oldie-Gaden klar, wer die Statue in diesem Jahr erhalten wird. «Sein immenser Einsatz und seine Bereitschaft, immer etwas mehr zu leisten als verlangt, ist keine Selbstverständlichkeit. Unlängst hat unser diesjähriger Preisträger unsere Website auf Vordermann gebracht und bewirkt damit, dass unser Auftritt nach aussen noch besser wahrgenommen wird», sagt Hanspeter Gantenbein.