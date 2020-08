Glosse Ein Sommer ohne Seenachtfest knallt nicht: Wehmut über das verhinderte Fantastical in Kreuzlingen Es riecht und tönt anders, als sonst, sagt Geschäftsführer Thomas Gut. Seit 1951 fand das grosse Fest zum Ferienabschluss ohne Unterbruch statt, bis Corona kam – Gedanken zum abgesagten Seenachtfest. Urs Brüschweiler 10.08.2020, 04.10 Uhr

Blick vom Riesenrad auf das Festgelände, das heuer keines ist. (Bild: Donato Caspari)

Letzte Woche meldete sich noch jemand auf der Geschäftsstelle des Fantasticals mit Fragen», erzählt Thomas Gut, «der Mann hatte nicht mitbekommen, dass das Seenachtfest ausfällt.» Ansonsten hat der Geschäftsführer des Grossanlasses, der seit 1951 ohne Unterbruch stattgefunden hatte, in den letzten Wochen Zeit für anderes.

Thomas Gut

Geschäftsführer Fantastical (Bild: PD)

«Es ist ungewohnt.»

Das sagt Gut beim Kaffee am Sonntagmorgen im Hafenrestaurant Alti Badi mit verzagtem Blick auf das verhinderte Festgelände. Jetzt wären die ersten zwei Tage vorüber und das Fest würde bis am Abend noch ausklingen.

«Der typische Geruch fehlt –

und auch der Soundteppich

des Fantasticals.»

Nebenan dreht das Riesenrad allein seine Runden und erinnert an die grosse Chilbi. Am Samstagabend knallen rund ums Seebecken ein paar kleine Feuerwerke; als Reminiszenz an den prachtvollen Glitzerregen, der sonst jedes Jahr den Höhepunkt der Sommerferien markiert.

Ein Anflug von Wehmut kommt auf. Das Seenachtfest gehört einfach dazu. Das es heuer nicht stattfindet, stimmt traurig.

«Wir sind gespannt, ob unser Fest den Leuten fehlt», sagt Gut. Die Absage ist aber bereits lange her und so vieles ist dieses Jahr anders. Man muss sich schon extra an den Termin erinnern, um sich ins Bewusstsein zu rufen, was heute fehlt.

Die Zukunft ist ungewiss

Fast schlimmer ist die Ungewissheit, ob denn 2021 wieder alles normal sein wird. «Das Thema wird bleiben», sagt Gut. Rund 50'000 Besucher werden auch im nächsten Jahr ein Problem sein. Vollmundige Ankündigungen gibt es vom Fantastical keine. Die Unsicherheit ist zu gross. Nur so viel:

«Wenn wir können, dann werden wir das Fantastical auf die Beine stellen.»