Ein Rücktritt und mangelnder Respekt: Im Märstetter Gemeinderat herrscht Unfrieden– die Interpartei will schlichten Seit die Behörde am 1. Juni in der neuen Zusammensetzung die Arbeit aufgenommen hat, gibt es Querelen. Nun tritt Gemeinderätin Indira Marazzi aus der Exekutive zurück. Die Streitigkeiten seien nicht nur, aber wohl auch ausschlaggebend für ihren Entscheid. Jetzt will die Interpartei mit Gesprächen den Frieden zurückbringen. Sabrina Bächi 03.09.2020, 04.40 Uhr

Die Märstetter Gemeinderäte: Heinz Nater, Guido Stadelmann, Diana Manser, Sabina Michel, Indira Marazzi und Beat Keck. Bild: Mario Testa (Märstetten, 25. November, 2018)

«Ich habe per 19. August den Rücktritt aus dem Gemeinderat gegeben», sagt Indira Marazzi. Die SVP-Frau war nur ein Jahr in der Behörde - per 1. Juni 2019 wurde sie in die Exekutive Märstettens gewählt. Doch in der neuen Behörde, die mit drei Neuzugängen und einer neuen Gemeindepräsidentin fungieren musste, stimmte es von Anfang an nicht.

Erstmals hörte die Märstetter Bevölkerung an der Gemeindeversammlung vergangenen Herbst von Unstimmigkeiten. Eine Mediation wurde angestrebt, der Regierungsrat schaltete sich ein und bot einen Vermittler auf. Genützt hat es scheinbar wenig.

Rücktritt am 1. September genehmigt

Über die tatsächlichen Gründe des Rücktritts von Marazzi steht im Schreiben des Gemeinderats, dass der Rücktritt aufgrund persönlicher und gesundheitlicher Gründe erfolgt sei. Der Gemeinderat habe den Rücktritt am 1. September in seiner Sitzung genehmigt. Marazzi will auf Anfrage nicht auf die Gründe ihres Rücktritts eingehen.

Dass die Vermutung entstünde, dass es mit den Scherereien innerhalb der Behörde zu tun habe, sei ihr bewusst. Kommentieren will sie das Gerücht jedoch nicht.

Die Interpartei will für Frieden sorgen

Da die Mediation Anfang Jahr scheinbar keine nachhaltige Besserung gebracht hat, setzt sich nun die Interpartei dafür ein, die Scherereien zu kitten. Daher sucht sie nach einem Termin mit den Mitgliedern der Behörde. «Das Ziel der Interpartei ist, dass der Gemeinderat im Interesse der Bevölkerung zusammenarbeiten kann», sagt Sepp Rüegg von der Interpartei Märstetten.

Derzeit gebe es anscheinend zwei Gruppen, die wohl auch mit respektlosem Verhalten gegeneinander agieren. «Wenn man in den Gemeinderat gewählt wird, kann man sich die Kollegen nicht aussuchen, aber das weiss man vor der Wahl. Damit muss man dann halt leben», sagt Rüegg. Er wolle eine Deeskalation erreichen damit endlich wieder Frieden einkehrt.

Sepp Rüegg, Interpartei Märstetten Bild: Reto Martin

«Sie müssen aufeinander zugehen und endlich wieder so miteinander umgehen, wie es sich für Erwachsenen gehört.»

Gemeinderat nimmt keine weitere Stellung

Alles zusammen war wohl zuviel Zum Rücktritt von Indira Marazzi sagt er nur so viel: «Sie ist eine sehr engagierte Person. Und wenn man alles immer mit vollem Elan angehen will, kostet das auch Energie.» Die Unstimmigkeiten in der Behörde seien nicht der Grund für ihren Rücktritt. «Das hat sie mir gegenüber so gesagt.» Mit den gesundheitlichen Problemen sei aber wohl alles einfach zu viel geworden.

Susanne Vaccari-Ruch, Gemeindepräsidentin Märstetten. Bild: Mario Testa

Der Gemeinderat will mit der Interpartei die Modalitäten der Ersatzwahl klären, heisst es im Schreiben der Märstetter Behörde. Weiter habe der gesamte Gemeinderat jedoch beschlossen, vorderhand keine weitere Auskunft zu geben, sagt Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch auf Anfrage. Diesbezüglich hat die Exekutive also einen gemeinsamen Entschluss gefasst.