Lebensgefährlich: Pappeln am Arboner Quai verlieren Äste im Sturm

Unfallgefahr «Ein Restrisiko bleibt»: Die Pappeln am Arboner Quai haben während des Sturms grosse Äste verloren – der Vorfall ist lebensgefährlich für Passanten Das Gelände beim Arboner Hafen war zwischenzeitlich abgesperrt. Sicherheitshalber, denn die Pappeln am Quai sind dem letzten heftigen Sturm zum Opfer gefallen. Auch andere Bäume in der Stadt sind Gesprächsthema. So sterben die Eschen im Simishölzli an einem Pilz, wodurch der halbe Wald abgeholzt werden muss. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 04.05.2022, 11.30 Uhr

Kein Durchgang beim Hafen: Die Stadt hat den Bereich rund um die Pappeln vorsichtshalber abgesperrt. Bild: Tanja von Arx

Passanten machten kürzlich grosse Augen. Am Arboner Quai, direkt beim Hafen, lagen zwei riesige Pappel-Äste am Boden – offenkundig abgebrochen. Und zweifelsohne lebensgefährlich, ist man zur falschen Zeit am falschen Ort. Sicherheitshalber war der Bereich abgesperrt.

Vizestadtpräsident Didi Feuerle, Ressort Bau und Umwelt. Bild: Andrea Stalder

Der zuständige Stadtrat Didi Feuerle sagt auf Anfrage, dies liesse sich leider nicht ganz vermeiden.

«Obschon die Sicherheit im Zentrum steht: Wenn es ganz dumm läuft, kann schon mal ein Ast herunterfallen.»

Man tue das Beste, damit so etwas nicht passiere. «Aber es bleibt immer ein Restrisiko.» Stadtgärtner Manfred Birk sagt des Weiteren, die Pappeln seien dem Sturm zum Opfer gefallen. «Sie waren nicht krank, es ist das Alter. Pappeln haben eher brüchiges Holz, ähnlich wie Weiden.» Man würde die Bäume regelmässig kontrollieren. Zu Schaden gekommen ist laut Birk niemand. Die Werkhof-Mitarbeiter haben die Äste umgehend entfernt.

Das halbe Simishölzli fällt

Nicht nur diese Bäume geben in letzter Zeit in der Stadt zu reden. Im Wäldchen Simishölzli hat die Eschenwelke um sich gegriffen (siehe Kasten). Was fatal ist, denn rund achtzig Prozent der Bäume im Wald sind Eschen – es handelt sich um den dichtesten Bestand im ganzen Kanton. Feuerle sagt:

«Man hat vor zirka Hundert Jahren falsch gepflanzt, indem man nur auf eine Baumart gesetzt hat.»

Deshalb muss rund die Hälfte des Wäldchens abgeholzt werden. Gemäss Feuerle ist man nun dabei, das Simishölzli unter anderem mit Stieleichen wieder aufzuforsten.

Auch im Stadtwald beim Weiher sind die meisten Eschen von der Eschenwelke befallen. Feuerle:

«Zum Glück hat der Weiherwald keinen so grossen Eschenbestand.»

Die kranken Bäume wurden Ende Februar gefällt. «Abgestimmt mit dem Revierförster und der Grünraumkommission möchte der Stadtrat den Stadtwald in den kommenden vier bis acht Jahren zu einem Mischwald mit hoher ökologischer Vielfalt entwickeln», sagt Feuerle. Bei Nachpflanzungen voraussichtlich im Herbst würden einheimische Bäume und Sträucher eingesetzt, etwa Ahorn oder Hainbuchen.

Jedes Jahr sterben zwanzig Bäume

Ausserdem sind im Januar und Februar vereinzelt Bäume ersetzt worden, so eine Birke im Jakob-Züllig-Park und eine Eiche beim Strandbad-Parkplatz. Sie waren krank oder abgestorben. In Zusammenhang mit seinen Kontrollen würde der Werkhof jedes Jahr zwischen zehn und zwanzig Bäume fällen, sagt Feuerle.

«Die Stadt ist dabei, alle Bäume systematisch zu erfassen. Sie sollen in ein elektronisches Baumkataster aufgenommen werden, das den Zustand und die Pflegemassnahmen abrufbar macht.»

Bis Ende Jahr würde man geschützte Bäume aufnehmen, danach Parkbäume.

Eschenwelke: Äste und Wurzeln werden zersetzt Das Phänomen ist als Eschenwelke bekannt: Ein aus Asien eingeschleppter Pilz befällt junge Triebe von Eschen. Äste, Kronenteile oder ganze Bäume sterben daraufhin ab. Weiter zersetzt der Pilz die Wurzeln. Dies beeinträchtigt die Standfestigkeit der Bäume, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Massnahmen zur Eindämmung oder Bekämpfung der Krankheit gibt es nicht. (tva)

