Volleyball Ein Playoff-Start nach Mass für Volley Amriswil Beim 3:0-Heimsieg gegen Luzern spielen beim Qualifikationssieger aus dem Thurgau auch die Ersatzleute gross auf. In der Best-of-5-Viertelfinalserie führt Volley Amriswil damit 1:0. Bemerkenswert ist, was sich beim Gegner Luzern nach der Partie abspielte. Bernhard Windler 14.02.2021, 13.58 Uhr

Die Amriswiler tankten mit dem Startsieg im Playoff-Viertelfinal Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf der Best-of-5-Serie. Mario Gaccioli

Im ersten Spiel der Best-of-5-­Serie gegen Luzern liess Volley Amriswil dem Gegner nicht den Hauch einer Chance. Die Innerschweizer, die ganz am Schluss der Qualifikation noch auf den letzten Platz verwiesen worden waren, konnten einem am Samstag im Tellenfeld fast leidtun. Denn trotz grossen Einsatzes gelang ihnen nicht viel.

Mit nur einem Sieg in der ganzen Qualifikation im Rücken traten die Luzerner völlig verunsichert zum Playoff-Auftakt an. Und Qualisieger Amriswil machte ihnen nicht den Gefallen, sie aufzubauen. Ganz im Gegenteil: Die Thurgauer waren vom ersten Moment an hoch konzentriert. Schnell einmal führten sie deutlich. Erst nach dem 20:10 verbuchten auch die Gäste einige schöne Punkte. Der zweite Satz begann für die Aussenseiter noch brutaler. Bis zum 20:7 für Amriswil gelang ihnen kaum etwas, ehe Stig Döös bis zum 25:15-Satzende viermal für sein Team punkten konnte. Der dritte Satz brachte zumindest einen Hauch von Spannung, da sich Amriswil erst nach dem 6:6 absetzen konnte. Bis zum 19:16 blieb der Abstand relativ klein, ehe sich Amriswil mit 25:17 den 3:0-Sieg erspielte.

Julian Weisigk (rechts, am Ball) erwiderte das in ihn gesetzte Vertrauen mit einer soliden, tadellosen Leistung. Mario Gaccioli

Weisigk und Buivids nutzen ihre Chance

Gegenüber der üblichen Stammformation hatte Trainer Marko Klok Julian Weisigk für den angeschlagenen Thomas Zass gebracht. Edvarts Buivids hatte den Platz des ebenfalls coronabedingt angeschlagenen Björn Höhne eingenommen. Beide Spieler verdankten das in sie gesetzte Vertrauen mit einer starken Leistung.

Bemerkenswert, was sich nach Spielende zutrug: Luzerns Interimstrainer Jorge Garcia sprach minutenlang auf sein Team ein. Anschliessend musste Jörg Gautschi, Luzerns 37-jähriger Libero und seit Jahren Identifikationsfigur des Teams, seinen Coach trösten, obwohl auch er enttäuscht über die Leistung des eigenen Teams war.

Trotz des deutlichen Auftaktsiegs darf Amriswil die weiteren Spiele nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit angezählten Luzernern haben die Oberthurgauer in der vergangenen Saison und auch in dieser schon mehrmals Mühe gehabt.

Amriswil – Luzern 3:0 (25:16, 25:15, 25:17)

Tellenfeld – Keine Zuschauer – SR Bärtsch/Kälin.

Startformation Amriswil: Buivids, Stevanovic, Weisigk, Zeller, Escher, Filippov, Diem (Libero).

Startformation Luzern: Hensler, Ulrich, Fort, Amstutz, Wilmsen, Köpfli, Gautschi (Libero).

NLA-Playoff. Viertelfinals (best of 5). 1. Runde

Amriswil (1.) – Luzern (8.) 3:0; Stand: 1:0.

Chênois (2.) – Basel (7.) 3:0; Stand: 1:0.

Schönenwerd (3.) – Jona (6.) 3:1; Stand: 1:0.

Lausanne (4.) – Näfels (5.) 2:3; Stand: 0:1.