Ein Pionier für die Grüne Bewegung in Romanshorn: Ernst Lanz ist im Alter von 91 Jahren verstorben 35 Jahre Präsident beim Verein für Volksgesundheit, 25 Jahre Präsident des Vogel- und Naturschutz Romanshorn und sieben Jahre Kantonsrat der Grünen Thurgau - Ernst Lanz hat sich sein Leben lang für den Schutz der Natur eingesetzt. Markus Bösch 06.07.2020, 16.50 Uhr

Ernst Lanz ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Bild: PD

Während seines ganzen Lebens war Romanshorn seine Heimat: Am 15. September 1929 an der Bahnhofstrasse 29 geboren, ist Ernst Lanz am 14. Juni entspannt eingeschlafen. In diesen 91 Jahren hat er sich in seinem Beruf, in seiner Familie und in seiner Freizeit für seine nahe und die weite Umwelt mit seiner ganzen Kraft engagiert.

Ausgebildet zum Drogisten hat er das Geschäft seiner Eltern zur Drogerie umgewandelt, um Jahre später in der Hubzelg – zusammen mit seiner Frau Claire – das gleichnamige Geschäft auf- und auszubauen.

Politik und zwei Vereine

Weil Kaufen und Verkaufen für ihn nicht das ganze Leben waren, weitete er seine Interessen schon früh aus: Zwei Vereine und die Politik boten ihm ein sinnvolles Betätigungsfeld auf dem Gebiet der Umwelt und der gesunden Lebensfreude einerseits und Möglichkeiten zur Anteilnahme an Land und Leuten auf lokaler Ebene andererseits.

Während 35 Jahren präsidierte er den Verein für Volksgesundheit (heute Vitaswiss), während 25 Jahren war er Präsident des Vogel- und Naturschutz Romanshorn und sieben Jahre lang war er – auch hier ein Vorreiter – Kantonsrat der Grünen Thurgau.

Er scheute sich nicht, seine Meinung kundzutun

Zusammen mit weiteren Mitstreitern war er zudem ein Pionier für die Grüne Bewegung in Romanshorn selber. Daselbst kamen sein Wesen und sein Denken vollauf zum Tragen: Er war ein Querdenker und auch ein kritischer Geist, der sich nicht scheute, seine Meinung kundzutun.

Mit seiner hartnäckigen und gleichwohl pragmatischen und realistischen Politik, seiner brillanten Intelligenz und seiner Vorliebe, Dinge und Themen zu recherchieren, setzte er sich mit Gerechtigkeitsfragen, dem Weltfrieden und der Bewahrung der Schöpfung auseinander. Unermüdlich las er Bücher und Zeitungen. So wusste er immer, was angesagt war oder empfohlen wurde.

«Glücklich gelandet im Hafen der Ehe»

Während 56 Jahre war er mit Claire verheiratet, «glücklich gelandet im Hafen der Ehe mit ihr», wie er es formulierte. Gemeinsam führten sie die Drogerie, engagierten sich im Geschäft und in der Familie. Stets war sie eine treue Unterstützerin seiner Vorhaben und bis zum Ende seines Lebens hat sie ihn mit viel Hingabe umsorgt und gepflegt. Mit zwei Töchtern vergrösserte sich ihre Familie, später kamen zwei Schwiegersöhne und sechs Enkel dazu. Ernst Lanz war gerne unterwegs, auf Velotouren in europäischen Ländern und später dann bei den Tochterfamilien in ihren Feriendomizilen.

Ernst Lanz hat in seinem Leben viel und viele bewegt – in und über die Grenzen seiner Familie und Romanshorn hinaus – getreu seinem Lebensmotto: Mit humorvollem Geist und hartnäckigem Tun die Menschen und die Natur bewahren und schützen.