Ein Oldtimer aus Bischofszell braucht Stimmen Die Bischofszeller Arbeitsintegration Kompass ist nominiert für den Classic Award. 23.09.2020, 04.20 Uhr

Joachim Brunnschweiler von Kompass Arbeitsintegration hofft auf viele Internetstimmen für seine Oldtimer-Werkstatt, wo zurzeit dieser VW-Bus restauriert wird. Bild: PD

(red) Die Arbeiten in der Kompass Autowerkstatt sind laut Joachim Brunnschweiler, Bereichsleiter Werkstätten, besonders sinnstiftend und motivierend für mechanisch begabte Menschen, die den beruflichen Wiedereinstieg schaffen möchten. Deshalb hat er eine Bewerbung für die Nominierung zum Swiss Classic Innovation Award 2020 eingereicht – mit Erfolg: Bis am 4.Oktober ist Kompass eines von drei Unternehmen in dieser Kategorie, die um den Publikumspreis kämpfen. Die Preisverleihung startet am Samstag, 31.Oktober, im Erlebnismuseum Autobau in Romanshorn mit der Besichtigung der Sammlung und einem Apéro. Ab 17 Uhr werden vor dem Nachtessen die Preise des Swiss Classic Award verliehen.