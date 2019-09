Ein neuer Gewerbepark für Arbon: Bei Steineloh soll gebaut werden

Die Teilnehmer des Generationentalk sammeln in TischrundenIdeen und schreiben sie auf. (Bild: PD/Augenweiden-Stefan Rötheli)

Die Teilnehmer des Generationentalk sammeln in TischrundenIdeen und schreiben sie auf. (Bild: PD/Augenweiden-Stefan Rötheli)

Generationentalk in Arbon: So bleiben Junge nach der Ausbildung in der Region