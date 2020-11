Ein lästiges Erbe: In Arbon hat der Kanton am Seeufer immer das letzte Wort – die Romanshorner haben es leichter Frauenfeld hat dieses Recht vor Jahrzehnten bei der Abtretung der aufgeschütteten Quaianlagen erworben. Erstaunlicherweise kann Romanshorn mit einer ähnlichen Baugeschichte am Wasser frei schalten und walten. Markus Schoch 19.11.2020, 04.20 Uhr

Blick auf den Hafen und die Quaianlagen in Arbon: Ohne den Kanton läuft hier nichts. Bild: Manuel Nagel

Die Ausgangslage ist praktisch identisch. Und doch läuft es völlig unterschiedlich. Die einen sind frei, die anderen an der kurzen Leine. Arbon und Romanshorn wollen beide der Bevölkerung ein breiteres gastronomisches Angebot am See bieten. Romanshorn befindet sich in einer Experimentierphase. So hat die Stadt dieses Jahr beispielsweise der Bar «Strandland »hinter der Surfwiese eine befristete Betriebsbewilligung erteilt. Erfahrungen sammelt sie auch mit einem Foodcorner am SBS-Hafen zwischen Skatepark und Bootsvermietung.

Das «Strandland» in Romanshorn. Bild: PD

Der Kanton schaut mehr oder weniger bloss zu. Das Amt für Umwelt bekommt die Dossiers nur auf das Pult, um zu klären, ob die Bauten so nahe am See im Einklang stehen mit dem Gewässerschutzgesetz beziehungsweise der entsprechenden Verordnung. «Massgebend ist, ob für die geplanten Anlagen innerhalb des Gewässerschutzraumes eine Standortgebundenheit nachgewiesen werden kann», sagt Bauverwalter Andreas Schuster.

Arbon feiert Zwischennutzung als Durchbruch

In Arbon geht der Einfluss des Kantons weit über diese Legalitätsprüfung hinaus. «Er hat ein Vetorecht», sagt Stadtpräsident Dominik Diezi. Das letzte Woche vorgestellte Konzept zur gastronomischen Zwischen­nutzung des Hafendamms und weiterer vier Standorte am See kann die Stadt nur umsetzen, weil die zuständigen Stellen in Frauenfeld ihren Segen dazu geben haben. Ohne sie läuft nichts am Wasser, haben die Verantwortlichen im Stadthaus in der Vergangenheit wiederholt erfahren müssen. Entsprechend feiern Diezi und seine Behördenkollegen die neueste Entwicklung als Durchbruch.

Der Hafendamm wird heute vor allem als Parkplatz genutzt. Bild: Max Eichenberger

Das Mitspracherecht des Kantons in Arbon hat eine lange Geschichte. Es geht auf die Zeit zurück, als die Stadt dem See durch Aufschüttung in sechs Etappen Land abrang. Zwischen 1948 und 1958 beispielsweise erweiterte sie die Quaianlagen von der Hafenstrasse bis zur Weitegasse um etwa 46'000 Quadratmeter. Der Hafendamm erhielt mit dem Bau des Schlosshafens 1969 seine heutige Länge.

Kanton sichert sich bei Landabtretung Mitspracherecht

Das Neuland war aber nicht automatisch Stadtgebiet, weil es rechtlich gesehen Wasser ist und damit Hoheitsgebiet des Kantons. Als dieser die mit Bauschutt und Kehricht aufgeschütteten Flaniermeilen vor Jahrzehnten ins Eigentum der Stadt abtrat, liess er im Grundbuch ein sogenanntes Servitut eintragen, sagt Marco Sacchetti, der Generalsekretär im Departement für Bau und Umwelt (DBU). Die rechtlich verbindliche Abmachung besagt, dass bauliche Veränderungen in den betreffenden Gebieten die Zustimmung des Kantons brauchen.

Marco Sacchetti, Generalsekretär im Departement für Bau und Umwelt. Bild: Donato Caspari

In Romanshorn gibt es keine solche Dienstbarkeit, obwohl die Stadt zwischen 1850 und 1984 am See in vier Etappen ebenfalls Land aufschütten liess. Der ganze Seepark oder die Festwiese sind so entstanden, sagt Max Brunner, der Präsident der örtlichen Museumsgesellschaft. Er weiss nichts von einem Servitut. Und Brunner müsste eigentlich davon Kenntnis haben, wenn es eines gäbe. Immerhin war er auch während acht Jahren (1999 bis 2007) Gemeindepräsident von Romanshorn.

Seinem Nachfolger Roger Martin beziehungsweise der Verwaltung ist ebenfalls nichts bekannt von einem Vermerk im Grundbuch, der den Kanton am See in Romanshorn zum Schiedsrichter macht. Und wenn es trotzdem einen entsprechenden Eintrag geben sollte, so sei er in den letzten Jahren toter Buchstabe gewesen, heisst es im Stadthaus.

Bei der Entwicklung des Seeufer haben es die Romanshorner viel einfacher als die Arboner. Bild: Reto Martin

Vielleicht haben die Romanshorner einfach besser verhandelt

Warum es in Arbon anders ist als in Romanshorn, kann niemand sagen. An der Kulisse jedenfalls dürfte es nicht liegen. Das Ortsbild in Romanshorn mit dem Hafen, der Alten Kirche, der katholischen Kirche und dem Schloss ist so schützenswert wie dasjenige in Arbon mit einem ähnlichen Ensemble, das die bauliche Entwicklung in der Umgebung stark einschränkt, wie zuletzt der Wirt des «Roten Kreuzes» mit seinen beiden Pergolen im Garten schmerzlich feststellen musste.

Die Modalitäten bei der Landabtretung nach Aufschüttungen seien sehr individuell gewesen, sagt DBU-Generalsekretär Sacchetti.

«Man hat immer den Einzelfall betrachtet.»

Oder vielleicht haben die Romanshorner seinerzeit einfach besser verhandelt als die Arboner, die noch heute mit dem langen Schatten des Kantons leben müssen. Bei der Masterplanung des gesamten Seeufers wird die Bevölkerung in Workshopverfahren zwar Wünsche äussern können. Das letzte Wort haben werden aber die Amtsstellen in Frauenfeld.