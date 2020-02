Ein Konzerterlebnis im Kulturforum Amriswil wie unter klarem, nordischem Himmel Der Tablater Konzertchor St.Gallen tritt am Sonntagabend mit dem UmeDuo auf und singt für einmal in finnischer, schwedischer und estnischer Sprache. Manuel Nagel 14.02.2020, 16.40 Uhr

Die Schwestern Karolina und Erika Öhman sind das UmeDuo. (Bild: PD)

Am Sonntag wird der scharfe Wind der kargen Tundra durch das Amriswiler Kulturforum blasen und das Wispern der Birken zu hören sein – oder zumindest wird man das glauben. Die Musik Nordeuropas ist geprägt von atmosphärischen Landschaftsimpressionen. Im neuen Programm des Tablater Konzertchors St.Gallen strahlen und flackern diese «Nordlichter» in vielen Facetten – und in gleich drei Sprachen: Finnisch, Estnisch und Schwedisch.