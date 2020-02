Ein Konzert in zwei Sulger Kirchen Als Beitrag zum 150-Jahr-Jubiläum der Landeskirchen wagte ein Chorprojekt in Sulgen Ungewöhnliches. Barbara Hettich 18.02.2020, 16.45 Uhr

Der Chor lebt die Ökumene vor. Bild: Barbara Hettich

Die 1869 in der Schweiz geschaffenen Strukturen waren für die evangelische und die katholische Landeskirche Thurgau die demokratische Grundlage, sich frei bewegen und entfalten zu können. Für die beiden Landeskirchen ist dies ein Grund zum Feiern, und sie tun es gemeinsam noch bis im Juni.

Beginn mit Psalm 150

Eines der zahlreichen Projekte war das Chorkonzert am Sonntag in den beiden Kirchen in Sulgen. Eröffnet wurde es in der katholischen Kirche unter der Leitung von Jochen Kaiser mit dem Psalm 150, der da heisst: «Halleluja! Alles, was Atem hat, lobe den Herrn! Halleluja!»

Es standen zwar nicht wie angestrebt 150 Sängerinnen und Sänger im Chor der Kirche, aber die über 60 Stimmen füllten problemlos das Kirchenschiff mit 150-jähriger Kirchenmusik. Gewaltig der Klang dann, als alles, was Atem hatte, gemeinsam das Lied «Ein Haus voll Glorie schauet» in der voll besetzten Kirche sang.

Verbundenheit der Landeskirchen

Die beiden Landeskirchen feiern in ihrem gemeinsamen Jubeljahr bewusst die Ökumene. Noch mit den Klängen des jüdischen Synagogengesangs des Pslams 150 oder Mendelssohns «Jauchzet dem Herrn» im Ohr, pilgerten die Konzertbesucher gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern für den zweiten Teil des Konzerts in die evangelische Kirche.

«Es soll kein Spaziergang sein, sondern eine Prozession, und sie soll die Verbundenheit der beiden Landeskirchen aufzeigen», hatte der Dirigent die Besucher angewiesen.

Dort, wo das Konzert in der katholischen Kirche aufgehört hatte, nahm der Chor den Faden in der evangelischen Kirche wieder auf, sang Werke von Mendelssohn und immer wieder den Psalm 150 in verschiedenen Sprachen und Vertonungen. Viel Applaus und der Dank der beiden Kirchenratspräsidenten war der Lohn für die Mitwirkenden.