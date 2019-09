Ein Klo ist nicht genug: Der Kreuzlinger Bio-Fleischhändler Guido Leutenegger hät Ärger mit der Stadt

Dass der neue Laden von Guido Leutenegger im Fokus der Öffentlichkeit steht, liegt möglicherweise auch am Projektleiter für den Umbau. Es ist nämlich Jost Rüegg, ebenso wie Leutenegger streitbares Gemeinderatsmitglied von der Freien Liste. Der Vorstand von Gewerbe Kreuzlingen wandte sich mittels Leserbrief an ihn und freute sich etwas schelmisch über dessen «späte Erkenntnis», dass der Detailhandel ohne genügend Parkplätze nicht funktioniere. Hintergrund ist der «Pick-up»-Parkplatz, welcher in der Blauen Zone am Sonnenweg zum Abholen grösserer Lieferungen im Laden eingerichtet wurde. Der Knatsch zwischen Bauherrschaft und Stadt führte gar soweit, dass ein Feuerwehrauto vorfahren musste, um zu prüfen, ob die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge noch möglich ist. Ergebnis: das Auto kommt durch. Allerdings kann man davon ausgehen, das damit das letzte Wort dazu noch nicht gesagt ist. (ubr)