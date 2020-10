Ein Hugelshofer Landwirt macht sich auf seinem 63-jährigen Traktor auf den Weg zurück zu seinen Berner Wurzeln Robert Neuhaus’ Eltern sind 1950 vom Kanton Bern nach Hugelshofen ausgewandert. Zum Gedenken ist der Landwirt den Weg mit seinem Bührer-Traktor abgefahren. Werner Lenzin 06.10.2020, 18.30 Uhr

Robert Neuhaus auf dem Bührer-Traktor, Jahrgang 1957, mit dem er die Auswandereroute seiner Eltern zurückgelegt hat. Bild: Werner Lenzin

Obwohl er im Thurgau geboren und aufgewachsen ist, dominiert in seiner Sprache noch das Berndeutsch seiner Vorfahren. «Grüess ech wohl», begrüsst der 66-jährige Robert Neuhaus seinen Gast in der Stube des stattlichen Bauernhauses an der Schulstrasse 2 in Hugelshofen. Die beiden mit Holzbalken umrandeten Futteröffnungen an der Nordseite des Raumes, links und rechts des behäbigen Kachelofens aus der Wohnstube des früheren Besitzers, erinnern daran: Dieser Raum diente einst als Pferdestall.

In vielen Thurgauer Dörfern und auch in Hugelshofen deuten Namen wie Neuhaus, Schürch, Habegger, Saner, Sempach, Flückiger und viele weitere auf die bernische Abstammung hin. Neuhaus sagt:

«Meine Eltern Erika und Hans Neuhaus-Fahrni heirateten am 18. März 1950 in der Kirche Buchen bei Teuffenthal unweit von Thun.»

Sein Vater mit Jahrgang 1918 und seine Mutter mit Jahrgang 1928 wuchsen beide auf den elterlichen Betrieben «Talgüetli» und «Halten» in diesem kleinen Dorf im Bernbiet auf. Beide sollte das gleiche Schicksal ereilen: 1938 brannte der elterliche Betrieb des Vaters durch einen Blitzschlag nieder und 24 Jahre später derjenige der Mutter.

Mit der Jawa in den Thurgau

Mit einem Onkel besichtigte das junge Paar ein Jahr vor der Heirat verschiedene Bauernhöfe im Thurgau. Beim damaligen Gemeindeammann Paul Germann in Hugelshofen wurde es fündig und besiegelte mit der Unterzeichnung des Kaufbriefes im Jahr 1949 den Erwerb des Hofes samt Vieh, zwei Pferden und der gesamten Fahrhabe. Neuhaus sagt:

«Mit einem klapprigen Lastwagen erfolgte bald darauf der Umzug von Möbeln, Hausrat und Werkzeugen.»

Seine damals frisch vermählten Eltern fuhren mit einem Motorrad der Marke Jawa in einem Tag von Teuffenthal nach Hugelshofen. Auf der Fahrt habe es so stark geregnet, dass die beiden ab und zu anhalten mussten, um das Wasser, das sich in den Schuhen gesammelt hatte, auszuleeren.

Ganz am Anfang hatten sie Mühe, den Thurgauer Dialekt zu verstehen. Und wie sah es aus mit dem Heimweh?

«Durch einen intensiven Kontakt mit anderen Berner Familien sorgte man dafür, dass dieses nicht aufkommen konnte.»

Bald einmal trafen sich zwischen fünf und zehn Hugelshofer regelmässig bei den Eltern von Robert Neuhaus zu Bibelstunden. «Dies war damals eine mutige Tat meiner Eltern, denn Freikirchen waren damals nicht so verbreitet und es brauchte Mut, sich auf diese Weise zu Gott und der Kirche zu bekennen», sagt er. Allerdings beteiligte sich die Familie auch am kirchlichen Dorfgeschehen.

Landwirtschaftsbetrieb seiner Eltern übernommen

Neuhaus übernahm später mit seiner Ehefrau Rahel den Landwirtschaftsbetrieb seiner Eltern. Heute führt ihr Sohn Lukas mit seiner Familie den Landwirtschaftsbetrieb, den er vor zwei Jahren auf Bio umgestellt hat.

In früheren Jahren trafen sich die ausgewanderten Berner alljährlich am traditionellen Berner Tag in Frauenfeld, den die Musikgesellschaft Seuzach musikalisch umrahmte und der mit einem Zvieri im Blumenstein endete. Aus diesem Anlass heraus entstanden zahlreiche Freundschaften.

Aber auch der Berner Verein Niesen in Weinfelden, einige Berner Chörli und die legendären Theateraufführungen von Gotthelfs Werken galten als kulturelle Höhepunkte und es war Ehrensache, dass man in der Berner Festtagstracht zu solchen Anlässen erschien.

Von Hugelshofen nach Teuffenthal

Und was bewog Robert Neuhaus, mit dem «Bührer spezial» Jahrgang 1957, der das letzte Pferd Fanny damals abgelöst hat, nach Teuffenthal zu fahren? «Ich wollte 70 Jahre später, nachdem meine Eltern dieses Wagnis als wahre Pioniertat mit viel Mut und Optimismus auf sich genommen hatten, mit Dankbarkeit gedenken.»

So startete er Mitte September mit seinem Bührer, auf dessen Motorhaube ein Bild seiner Eltern und die entsprechenden Jahreszahlen an das Auswandern erinnerten, nach Teuffenthal. Neuhaus sagt:

«Die grösste Herausforderung war, mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde den grösseren Ortschaften auszuweichen, und nicht auf die Autobahn zu geraten.»

Zwischenhalt beim Kirchlein Würzbrunnen

Ein Höhepunkt auf der Hinfahrt war für ihn ein Zwischenhalt beim Kirchlein Würzbrunnen. Es dient bei den Verfilmungen der Gotthelffilme als Filmschauplatz und wurde so in der ganzen Schweiz bekannt:

«Dort habe ich unter dem Vordach Zmittag gegessen bis der Regen nachliess.»

Nach einer Übernachtung bei Freunden in Kölliken traf er nach einer zweitägigen Fahrt beim Bauernhaus seiner Vorfahren ein, wo heute die fünfte Generation tätig ist. Nach fünf Tagen und zirka 450 zurückgelegten Kilometern traf Neuhaus mit seinem Traktor wieder in Hugelshofen ein. Jetzt wächst die vierte Generation Neuhaus in Hugelshofen auf und er hofft, dass das Gedankengut seiner bernischen Vorfahren auch bei all seinen zehn Enkeln in irgendeiner Weise weiterleben wird.