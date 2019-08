Ein grosser Schaffer für Lanterswil und die Gemeinschaft ist gestorben Der langjährige Ortsvorsteher Pius Hinder ist im 83. Altersjahr für immer eingeschlafen. Er setzte sich mit grossem Engagement für die Gemeinschaft im Dorf ein. Ruedi Zbinden

Der ehemalige Lanterswiler Ortsvorsteher Pius Hinder, 1936-2019. (Bild: PD)

Die Nachricht seines Todes hat uns unerwartet getroffen. Pius Hinder ist im 83-igsten Altersjahr, am Samstag, 10. August 2019, für immer eingeschlafen. Pius Hinder war ein Mann, der im Dorf und in der Region verwurzelt war und der sich für dessen Wohlergehen über viele Jahre eingesetzt hat. 1979 wählten die Stimmberechtigten Pius Hinder zum Ortsvorsteher der Ortsgemeinde Lanterswil, als Nachfolger von Albert Lüthi.

Er amtete während 15 Jahren, bis 1994, als Vorsteher der Ortsgemeinde Lanterswil und von Amtes wegen als Gemeinderat der Munizipalgemeinde Bussnang. Sein Wissen als Zeitzeuge hat er im Buch «Die ehemalige Ortsgemeinde Lanterswil» verewigt.

Kameradschaft war im wichtig

Gerne pflegte er die Kameradschaft an gesellschaftlichen Anlässen. So hat Pius auch jährlich ein Treffen der ehemaligen Ortsvorsteher organisiert, das letzte fand im April 2019 statt. Sein langjähriges Wirken für die Gemeinde verdient Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit.

Mit Freude und Stolz war er gerne dabei, wenn sein Bruder Bischof Paul Hinder, Apostolischer Vikar mit Sitz in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in der Heimatgemeinde auf Besuch war. Die geselligen Gespräche mit Pius Hinder werden auch uns fehlen. Seiner Familie und den Angehörigen entbieten wir unser herzliches Beileid und wünschen für die schwere Zeit viel Kraft und Zuversicht.