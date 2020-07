Zwei Nachbarn streiten vor dem Bezirksgericht Weinfelden wegen einer nassen Wand – das stellt den Geologen vor eine Herkulesaufgabe Ein jahrzehntelanger Streit um eine nasse Wand beschäftigt das Bezirksgericht Weinfelden erneut. Ein Hausbesitzer klagt bereits zum vierten Mal gegen seinen Nachbarn. Mario Testa 07.07.2020, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwischen Hühnern, Brunnen und Bäumen: Die Gruppe Anwälte, Richter und Polizisten anlässlich der Begehung des Grundstücks in Weinfelden. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 2. Juli 2020)

Vor 21 Jahren kaufte Giuseppe Grasso ein stattliches Anwesen an der Amriswilerstrasse in Weinfelden: die Ratten-Villa. Diesen unvorteilhaften Namen trägt das historische Gebäude nicht mehr und Ratten sind auch gar nicht Grassos Problem. Sein Problem ist Wasser.

Das Gebäude steht auf einem Sandsteinfelsen und auch die Rückseite ist Fels. Diesen hat Grasso im Verlaufe der Jahre mehr und mehr freigelegt, um den Kellerbereich seines Hauses zu verschönern und Platz zu gewinnen für Gänge, ein Café und seine Büroräume. Dabei fiel ihm auf, dass der Fels oft feucht ist, was zu Schimmelbildung und langfristig auch zur Erosion des Felsens führte.

Klage wegen übermässigem Tränken

Als Verursacher für die Nässe ortete er schon bald seinen Nachbarn, Peter Fretz, der den stattlichen Scherbenhof gleich oberhalb seiner Liegenschaft besitzt. Grasso unterstellt Fretz, dieser habe undichte Wasserleitungen auf seinem Grundstück, Brunnen, die überlaufen – und dazu würde Fretz durch übermässiges Tränken auch absichtlich Wasser in den Boden leiten, um ihm damit zu schaden.

Minutiös protokolliert Giuseppe Grasso seit vielen Jahren alle Wassereintritte in seinem Keller, das Wetter und Aktivitäten seines Nachbarn. Seit dem Jahr 2005 hat er ihn schon dreimal vor Gericht gezerrt und Schadenersatz eingefordert für die baulichen Massnahmen, welche er treffen musste, um dem Wasserproblem Herr zu werden. Alle drei Prozesse zog er nach Niederlagen vor dem Bezirksgericht Weinfelden und dem Obergericht bis ans Bundesgericht weiter. Auch dort scheiterte er und sagt:

«Die Kosten für die Prozesse und die baulichen Massnahmen übersteigen nun mehr als eine halbe Million Franken.»

Nun hat Grasso erneut gegen Fretz geklagt. «Überschreitung der Eigentumsrechte» lautet diesmal der Terminus der Klage. Nebst den Wassereinbrüchen sind Grasso auch die Bäume des Nachbarn ein Dorn im Auge, weil deren Wurzeln seinen Fels durchdringen und schädigen.

Das Ziel des Prozesses ist jedoch dasselbe wie schon zu Beginn des Streits vor über 15 Jahren. Grasso will Schadenersatz und vor allem eins: Er will endlich recht bekommen darin, dass nicht die natürlichen Begebenheiten für Wasser in seinem Keller sorgen, sondern der Nachbar.

Experte soll für Klarheit sorgen

Vergangene Woche hat der Prozess vor dem Bezirksgericht Weinfelden begonnen und das Gericht präsentierte dem Kläger und dem Beschuldigten mit Christoph Haering einen auf Hydrologie spezialisierten Geologen, der als Sachverständiger ein Gutachten zur Wasserproblematik verfassen soll. Der vorsitzende Richter Emmanuele Romano schildert ihm im Gerichtssaal die Ausgangslage.

«Die beiden liegen seit Jahren in einem erbitterten Streit. Es ist ein erhebliches Misstrauen vorhanden.»

Beide Parteien haben dem Gericht einen Fragekatalog eingereicht, den der Experte in den kommenden Monaten nun abarbeiten soll. Beide Rechtsbeistände akzeptieren die Fragekataloge der Gegenseite – nicht aber ohne diese noch zu würdigen. «Bei diesen Fragen wird der Erkenntnisgewinn klein sein», sagt der Anwalt des Klägers. «Ich verstehe die Fragen gar nicht und denke, der Experte kann diese gar nicht richtig beantworten», kontert der Anwalt des Beklagten.

«Dann gehen wir nun zum Ort des Geschehens, zum Tatort sozusagen», sagt Bezirksrichter Romano. Der erste Prozesstag soll dem Experten die Gelegenheit geben, sich einen Überblick zu verschaffen. Also spaziert wenig später eine Dutzendschaft von Anwälten, Richtern, Klägern und Beklagtem vom Weinfelder Rathaus zu Peter Fretz’ Scherbenhof. «Es sind auch zwei Polizisten dabei, da es in der Vergangenheit schon zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden gekommen ist», erklärt der Richter.

Augenschein mit der ganzen Gruppe

Vor Ort fasst der Klägeranwalt die Ausgangslage zusammen: «Wir haben hier eine Blackbox, in die wir nicht hineinsehen. Wir sagen, es ist weder Grund- noch Regenwasser, das meinem Mandanten schadet, sondern Bewässerungswasser; also menschlich verursachter Wasserfluss.» Peter Fretz zeigt der Gruppe daraufhin sein Anwesen, die Brunnen, erklärt den Verlauf der Wasserleitungen, die Anordnung der Pumpen und Schläuche.

«Der Scherbenhof hat eine Quellfassung aus dem 15. Jahrhundert. Etwas weiter oben am Hang.»

Dieses Wasser fliesse in einen Schacht und werde von dort aus verteilt auf die Brunnen und zum kürzlich eingebauten Wärmetauscher. Auch den Baumbestand erläutert Fretz, während die Gruppe zwischen seinen Hühnern hindurch durch den Garten streift. «Das ist alles falsch, was er sagt. Er lügt seit 20 Jahren», ruft Grasso dazwischen. Sein Anwalt ermahnt in zur Ruhe.

Wurzeln und Nässe in der Wand

Eine halbe Stunde später steht auch die Besichtigung von Grassos Liegenschaft an. Er zeigt, wo der Fels jeweils nass war und wo Wurzeln den Fels gesprengt haben. «Vor zwei Jahren habe ich betoniert ums Haus, seither ist es endlich trocken. Aber die Bäume müssen endlich weg und Fretz mir meinen Schaden bezahlen.»

Nach der Begehung fragt Richter Romano den Experten Haering: «Haben sie noch Fragen?» – «Ja, ganz viele. Aber nicht jetzt und nicht hier», antwortet der Geologe. Er steht nun vor der Herkulesaufgabe, mit Messungen und weiteren Begehungen sein Gutachten der komplexen Wassersituation zu erstellen.

Hinweis

Die Offenlegung der Namen in diesem Gerichtsfall wurde von beiden Betroffenen erlaubt.