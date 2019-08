Nach den Grossanlässen der kantonalen und nationalen SVP an einem Wochenende im März, die von der Amriswiler Ortspartei organisiert wurden, lud diese nun zu einem Helferfest.

Nach den Grossanlässen der kantonalen und nationalen SVP an einem Wochenende im März, die von der Amriswiler Ortspartei organisiert wurden, lud diese nun zu einem Helferfest.

Ein Fest als Dankeschön – SVP Amriswil feiert zusammen mit ihren Helfern Nach den Grossanlässen der kantonalen und nationalen SVP an einem Wochenende im März, die von der Amriswiler Ortspartei organisiert wurden, lud diese nun zu einem Helferfest.

Für die Helfer der SVP steht ein reichhaltiges Buffet bereit. Bild: PD

(red) «Bundesräte zum Anfassen» gab es Ende März, als gleich mehrere Anlässe der kantonalen und schweizerischen SVP in Amriswil stattfanden. An zwei Tagen trafen sich Spitzenpolitiker aus der ganzen Schweiz und Vertreter verschiedener Kantonalsektionen zu Sitzungen im Wasserschloss Hagenwil, im Alters- und Pflegezentrum und zur nationalen Delegiertenversammlung im Pentorama. Und als wäre das nicht genug, so organisierte die Ortspartei auch noch das kantonale Frühlingsfest der SVP.

«All das ist nur dank der enormen Unterstützung vieler Helfer möglich gewesen», sagt Felix Würth, Präsident der SVP Amriswil, der das Organisationskomitee für all die Anlässe leitete. «Ich bin enorm stolz, was wir mit einem Team junger Parteimitglieder auf die Beine gestellt haben. Genau so wichtig waren aber auch alle Freunde, Verwandten und Personen, die den Anlass zusammen mit einigen Amriswiler Vereinen erst ermöglicht haben.»

Während die Vereine finanziell oder mit Naturalien entlöhnt worden waren, wurden die Freiwilligen zu einem Helferessen eingeladen, während dem auf die Anlässe zurückgeschaut und die eine oder andere Anekdote ausgetauscht wurde.