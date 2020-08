«Ein Drittel aller Bananen in der Schweiz wird weggeworfen» – die «Öpfelfarm» rettet Bananen vor der Tonne Weil sie einen Makel haben, werden Bananen nicht selten weggeworfen. Die «Öpfelfarm» in Steinebrunn trocknet die Früchte mit einem Schönheitsfehler und bekämpft damit Food Waste. Alessa Sprinz 04.08.2020, 05.00 Uhr

Roland Kauderer mit den getrockneten Bananenstängeli in verpackter und unverpackter Form. Bilder: Reto Martin

Bananen werden von weit her in die Schweiz gebracht. «Und hier kommen sie teilweise nicht in die Läden, einfach, weil sie einen Makel haben», sagt Roland Kauderer, Besitzer der «Öpfelfarm» in Steinebrunn. Er stellt seit kurzem neben den getrockneten Öpfelringli auch getrocknete Bananenstängeli aus Früchten her, die nicht mehr verkauft werden können. Die Idee stammt vom Verein «Mehr als zwei», der gegen Lebensmittelverschwendung kämpft.