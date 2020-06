Ein Bakterium setzt den Blaumeisen zu: In Kreuzlingen tauchen erste Fälle einer tödlichen Vogel-Seuche auf Die jungen Singvögel leiden an einer gefährlichen Lungenentzündung, die sie oft nicht überleben. In der Kreuzlinger Vogelstation zählte man bisher sieben Tiere. Bislang gab es in Deutschland tausende Fälle, in der Schweiz wurden aber noch keine gemeldet. Inka Grabowsky 04.06.2020, 05.20 Uhr

Eine junge Blaumeise in der Vogelstation. Bild: Inka Grabowsky

Da sass sie plötzlich auf einer Verstrebung unter dem Gartentisch und piepste mitleiderregend: Eine junge Blaumeise, gerade in der Lage zu flattern, befand sich genau auf Maulhöhe der Hauskatze. Rasch war der Vogel in einem Bastkörbchen in Sicherheit gebracht, dann ging es per Auto zur Wildvogelstation im Sägenösch. «Sieben Blaumeisli hatten wir diese Saison schon», erklärt Melanie Reiff dort.

«Nur ein einziges hat bis jetzt überlebt.»

Das erkrankte Blaumeisli. Bild: Inka Grabowsky

Jedes Jahr kommen Jungvögel in die Station zur Pflege. Die grösste Gruppe stellen die Spatzen, Blaumeisen sind aber regelmässig auch dabei. Einige sind noch ganz nackt, andere schon befiedert. Zunächst werden alle in einer Innenvoliere gehalten, wo ihnen die Pflegerinnen mit der Pinzette Insekten anbieten.

«Alle sperren den Schnabel auf, das ist ein Reflex. Wenn sie älter werden, geben wir ihnen das Futter zur Selbstbedienung. Nach zwei bis drei Wochen könnten sie in die Aussenvoliere, bis sie ausgewildert werden.» Doch insbesondere unter den Blaumeisen überleben viele nicht so lange. Melanie Reiff erklärt:

«Sie werden von einem Augenblick zum anderen apathisch, fressen nicht mehr, stecken den Kopf unter die Flügel und reagieren noch nicht mal mehr auf Herumfuchteln. Das tönt nach der Meisen-Krankheit,

die in Deutschland grassiert.»

50 Fälle in Konstanz registriert

In Deutschland waren bis Mai rund 36'000 tote oder kranke Vögel gefunden worden, meist Blaumeisen. Auch in Konstanz habe es etwa fünfzig Fälle gegeben, sagt Lisa Meier, wissenschaftliche Mitarbeiterin vom Nabu-Bodenseezentrum. Man geht davon aus, dass das Bakterium Suttonella ornithocola bei den Vögeln Lungenentzündungen verursacht. Für den Menschen und Haustiere ist es hingegen ungefährlich.

Die Blaumeise Blaumeisen sind unverkennbar: Flügel, Schwanz und Scheitel sind blau, die Wangen weiss, der Rücken grün und die Unterseite gelb. Weibchen und Männchen sehen gleich aus. Sie werden 10 bis 12 Zentimeter lang und können über neun Jahre alt werden. Blaumeisen leben in Laubwäldern, Obstgärten und Siedlungen und sind nicht besonders scheu. An Futterstellen können sie sich verhältnismässig gut durchsetzen. Anders als die meisten anderen Meisenarten legen die Blaumeisen keinen Futtervorrat an. Sie stehen nicht auf der roten Liste. (red)

1996 trat es erstmals in Grossbritannien auf. 2017 gab es einen Nachweis in Finnland, 2018 einen Ausbruch in Deutschland. Eine Epidemie wie dieses Jahr ist nach Angaben des Nabu einzigartig. Noch weiss man nicht genau, wie sich das Bakterium verbreitet. Es ist aber ansteckend. Die gemeldeten Fälle wurden seltener, nachdem die Meisen ihre Brutreviere bezogen hatten.

Die ersten Fälle in der Schweiz?

Bisher schien die Schweiz verschont geblieben zu sein. Die Vogelwarte Sempach hat keine Meldungen über tote Blaumeisen bekommen. Auch in der Kreuzlinger Wildvogelstation haben Fabia Kaufmann und Melanie Reiff nichts von toten Elterntieren gehört.

Bisher war die Meisen-Krankheit nicht in die Schweiz gekommen. Bild: Inka Grabowsky

Wasser einflössen könnte gefährlich werden

Wer in seinem Garten einen verlassenen Jungvögel oder geschwächte erwachsene Blaumeisen findet, sollte die Tiere zur Wildtierstation bringen. «Das Einfangen der Meisen sollte einfach sein», sagt Tierpflegerin Fabia Kaufmann. «Man deponiert das Tier am besten in einem kleinen Karton. Im Dunkeln hat es weniger Stress.»

Füttern müsse man es nicht, und Wasser könnte man in einem PET-Flaschendeckel anbieten. Dem Tier durch den geöffneten Schnabel etwas einzuflössen, wäre geradezu gefährlich, weil dann Wasser in die Lunge gelangen könnte und erst recht zu einer tödlichen Entzündung führen würde.