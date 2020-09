Ein Amliker Familienunternehmen stellt Trennwände für Restaurants her – und die Nachfrage bleibt konstant Der Möbelproduzent Zurbuchen aus Amlikon stellt neu coronakonforme Gastrowände aus Holz und Glas her. Dabei gilt es vor allem die Bestimmungen von Gastro Suisse einzuhalten. Aber auch Schulen und Museen nutzen die Produkte aus Amlikon. Deborah Hugentobler 16.09.2020, 04.30 Uhr

So sollen sie aussehen: Visualisierung Trennwände «GastroWall 1610» Bild: PD

Aussergewöhnliche Situationen erfordern neue Ideen. Das hat sich das Unternehmen Zurbuchen AG aus Amlikon-Bissegg gedacht, als es wegen der vielen Pandemievorschriften kaum mehr Aufträge erhielt.

«Viele Kunden haben die Aufträge gestoppt oder nicht mehr bestellt, was zu einem Arbeitsrückgang geführt hat», sagt Urs Zurbuchen, Geschäftsleiter des Familienunternehmens. Deshalb stellt der Betrieb neu Trennwände her, die im öffentlichen Raum zum Einsatz kommen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Urs Zurbuchen, Geschäftsleiter Zurbuchen AG Bild: PD

«Mein Bruder Thomas hatte die Idee, so eine Trennwand zu entwickeln und anzubieten.»

Ausschlaggebend sei ein Bericht im Fernsehen gewesen, in dem ein Wirt erzählte, «dass er mehr Gäste bewirten könnte, wenn er Trennwände hätte».

Folglich machten sich die Zurbuchens an die Entwicklung einer Trennwand. In Gesprächen mit ihnen bekannten Restaurants ergaben sich Verbesserungsvorschläge. Diese versuchten sie umzusetzen, so dass sie heute eine Auswahl an verschiedenen Trennwänden anbieten können. Das Aussergewöhnliche an den Amliker Trennwänden ist, dass sie nicht aus Plexiglas, sondern aus Holz oder Glas gefertigt sind.

«Glas ist hygienischer als Plexiglas»

Die Trennwände aus Holz und Glas. Bild:PD

«Glas ist hygienischer als Plexiglas», sagt Zurbuchen. Es sei einfacher zu reinigen und verkratzt weniger. Zudem ist Plexiglas zurzeit fast nicht mehr erhältlich und die Preise sind gestiegen. Mit den Materialien sowie mobilen oder festen Füssen will sich das Unternehmen von ihrer Konkurrenz abheben.

Die Nachfrage nach dem Amliker Produkt sei seit der Lancierung relativ konstant. Zu Beginn erhielt das Unternehmen zahlreiche Anfragen. Seither seien es vor allem noch Nachläufer. «Einige haben anfangs der Pandemie gemeint es gehe schnell vorbei. Jetzt realisieren sie, dass die Vorschriften wohl doch noch länger bleiben», sagt Zurbuchen.

Auch Museen und Schulen nutzen das Amliker Produkt

Hauptabnehmer seien Restaurants, weshalb die Trennwand auch den Namen «GastroWall 1610» trage. Doch der Betrieb beliefert nicht nur die Gastronomiebranche. Auch Museen, Verwaltungen, Schulen und teilweise Büros, vorwiegend in der Ostschweiz, nehmen die Trennwände in Anspruch.

Ganz neu ist die Produktion von Trennwänden für das Unternehmen nicht. Bisher stellten sie Wände für eine angenehme Akustik in Räumen her. Besondere Herausforderungen bei der Anfertigung gäbe es nicht.

Herstellung der Trennwände in der Firma Zurbuchen AG. Bild: PD

«Es sind bekannte Schwierigkeiten, die auch bei anderen Produkten auftauchen», sagt der Geschäftsleiter. Lediglich die Richtlinien des Schutzkonzeptes von Gastro Suisse seien zu beachten. Auf dem einen coronakonformen Produkt will sich das Familienunternehmen nicht ausruhen. Geplant ist die Herstellung eines Pandemie-Caddys; Ein Möbel mit Schubladen, in dem Handschuhe, Masken und Desinfektionsmittel verstaut werden können.