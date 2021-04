Eishockey Mit 38 Jahren so wichtig wie noch nie: Warum ausgerechnet der Thurgauer René Back den EHC Kloten zurück ins Oberhaus bringen kann In 21 Profijahren hat Verteidiger René Back schon Vieles erlebt. Die Freuden eines Aufstiegs kennt die Teamstütze des EHC Kloten aber noch nicht. Das könnte sich schon in den nächsten Tagen ändern. Im Swiss-League-Final gegen Ajoie führen Back und Kloten mit 2:1 Siegen und können heute Samstag im Jura auf 3:1 vorlegen. Matthias Hafen aus Kloten 24.04.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

René Back nimmt im dritten Finalspiel Ajoies Bastien Pouilly in den Schwitzkasten. Der 38-jährige Thurgauer ist bei Kloten eine wichtige Teamstütze. Patrick B. Krämer/Keystone

Unter dem Stichwort Spektakel ist René Back nicht zu finden. Der Verteidiger des EHC Kloten steht mehr für solides Handwerk, Stabilität und Sicherheit. Dank dieser Attribute ist Back auch in seinem 21. Jahr als Eishockeyprofi noch eine verlässliche Teamstütze. Als die Klotener am Donnerstagabend im dritten Finalspiel gegen Ajoie in den Schlusssekunden zu viert gegen sechs Jurassier auf dem Eis standen, schickte Trainer Per Hanberg Back aufs Eis. Weil er wusste, dass auf den 38-Jährigen noch immer Verlass ist. Kloten verteidigte das 2:0, liegt vor der vierten Begegnung heute Samstag um 19.45 Uhr in der Ajoie mit 2:1 Siegen vorne.