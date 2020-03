Eierwurf, beschädigte Kandelaber und eingeschlagene Glasscheiben: In Uttwil wüten Vandalen Der Uttwiler Gemeinderat hat nun wegen der Vandalenakte drei Anzeigen gegen Unbekannt eingereicht. Tanja von Arx 12.03.2020, 05.10 Uhr

In Uttwil kommt es derzeit zu unschönen Szenarien. Jemand hat mehrere Abfalleimer mutwillig zerstört und zum Teil ausgerissen, zertreten und in den Dorfbach geworfen. Ausserdem wurden kürzlich auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle zwei Kandelaber beschädigt und die Glasscheibe an der Fassade des Gemeindehauses sowie das Glas am Anzeigekasten beim Steg zerschlagen. Und: Es hat vermehrt Littering gegeben, und zwar welches der gröberen Art; Unbekannte haben sogar Eier ans Gemeindehaus geworfen sowie Flaschen ans Werkhofgebäude.