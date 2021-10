Wechsel beim Ferien(s)pass Bischofszell / Zihlschlacht-Sitterdorf

Ehrenamtliche Helfer Nicht nur die Kinder sind beim Ferien(s)pass Bischofzell und Zihlschlacht-Sitterdorf mit Feuer und Flamme dabei Der Besuch bei der Feuerwehr stiess bei den Primarschulkindern auf grosses Interesse. Im Ferien(s)pass-Team gibt es zudem Wechsel. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 29.10.2021, 16.45 Uhr

Ein Kind lernt den Umgang mit der Löschdecke. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Es brennt, es brennt! Das Fett in der Pfanne hat Feuer gefangen. Doch wie soll der Brand möglichst rasch gelöscht werden? Dies und mehr erfuhren 23 Primarschulkinder am Samstagvormittag beim Feuerwehrdepot Bitzi. Der Besuch bei der Feuerwehr war das letzte Angebot des diesjährigen Ferien(s)passes in Bischofszell und Zihlschlacht-Sitterdorf. Petra Gross, Leiterin der Jugendfeuerwehr Fire Dragon Region Bischofszell, führte den Kurs durch und wurde unterstützt von fünf Jugendfeuerwehrleitern.

Die Kinder bewegen mittels Kübelspritze den Ball durch das Spielfeld. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Auf spielerische Art erhielten die Kinder an verschiedenen Posten Einblick in die Aufgaben der Feuerwehrleute, die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge und die Rettungseinsätze. So lernten sie nebst anderem auch den richtigen Umgang mit der Löschdecke. Es brauchte allerdings Mut, die Flammen zu bekämpfen, die aus der Pfanne loderten. Jugendfeuerwehrleiter Christian Taike erklärte:

«Damit ein Feuer entstehen kann, benötigt es Sauerstoff. Wird eine Löschdecke über den Brandherd gelegt, erstickt das Feuer.»

Im Korb des Hubretters geht es in schwindelnde Höhe. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Sie möchte später gerne der Jugendfeuerwehr beitreten, sagte die achtjährige Mona. «Der Ferien(s)pass hier ist cool.» Besonders gut habe es ihr im Korb des Hubretters gefallen. Mit Gurten gesichert, wurden die Mädchen und Buben darin mit der Drehleiter in schwindelnde Höhe gehievt. Der achtjährige Kevin erzählte, dass mit dem Hubretter brennende Hochhäuser gelöscht und Leute gerettet werden könnten. «Ich möchte einmal ein Feuerwehrmann werden, so wie mein Vater», verriet der Drittklässler.

Petra Gross, Kursleiterin. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Jugendfeuerwehrleiterin Petra Gross sagte:

«Es ist schön, so viele begeisterte Kinder zu sehen, die Interesse an der Feuerwehr zeigen.»

Der Jugendfeuerwehr Fire Dragon Region Bischofszell können Kinder und Jugendliche ab elf Jahren beitreten.

Kursleiterin Petra Gross erklärt das Hilfeleistungsfahrzeug (HLF). Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

280 Kinder nahmen an 43 Kursen teil

Die diesjährigen Ferien(s)pass-Angebote von Bischofszell und Zihlschlacht-Sitterdorf waren einmal mehr äusserst abwechslungsreich und haben zahlreiche Mädchen und Buben angelockt. Insgesamt 280 Kinder hatten teilgenommen. Dabei gab es während zweier Wochen 43 verschiedene Kurse, die teils mehrfach geführt wurden. Der Besuch bei der Feuerwehr, jener bei der Polizei und die Schatzsuche im Bischofszeller Rathaus seien besonders begehrt gewesen, sagte Helen Erni vom Ferien(s)pass-Team. Eine solche Vielfalt an Angeboten könne nur dank der Unterstützung durch ehrenamtliche Kursleiter und Helfer sowie Sponsoring realisiert werden. «Wir sind froh, dass wir den Ferien(s)pass dieses Jahr wieder durchführen konnten, nachdem er vergangenen Herbst coronabedingt nicht stattfand.»

Mutationen beim Ferien(s)pass-Team Nach langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeit im Ferien(s)pass-Team tritt Helen Erni zurück. «Es hat mir über all die Jahre riesig Spass gemacht. Es war immer wieder faszinierend, was für tolle Kurse im Angebot standen.» Im vergangenen Jahr aus dem Team ausgetreten ist auch Katya Halter – und Sophie Frei, die sich viele Jahre als Kursleiterin engagierte, hat ebenfalls zum letzten Mal beim Ferien(s)pass mitgewirkt. Doch für Ersatz ist gesorgt. Mit Arta Ndue und Astrid Hotz aus Bischofszell sowie Priska Gähwiler und Erika Mrkić aus Zihlschlacht ist das Team wieder komplett. «Super, dass wir abermals hoch motivierte Frauen finden konnten», sagte Helen Erni. (yal)



Helen Erni, Ferien(s)pass-Team. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Auch diesmal lädt das siebenköpfige Ferien(s)pass-Team die Kursleitungen und Helfer zu einem Dankesapéro ein. Helen Erni sagt:

«Es liegt uns sehr am Herzen, diesen Dankesanlass durchzuführen. Damit alle Eingeladenen teilnehmen können, planen wir den Apéro im Freien.»

Hinweis

Der Ferien(s)pass wird vom Gemeinnützigen Frauenverein Bischofszell organisiert und richtet sich an Kinder bis zur 6. Klasse mit Wohnsitz in Bischofszell und in Zihlschlacht-Sitterdorf.