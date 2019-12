Egnacher sind empört: Eine geplante Überbauung in Seenähe soll die Grenzen des Zulässigen sprengen Die Gemeinde widerspricht der Kritik. Das Projekt im Gebiet Aachwiesen sei aus einem Wettbewerb hervorgegangen und von einer hochdotierten Jury ausgewählt worden. Tanja von Arx 10.12.2019, 11.29 Uhr

Im Gebiet Aachwiesen hinter der ehemaligen Zinctec plant die HRS eine Überbauung auf drei Parzellen. (Bild: Andrea Stalder)

Respektlos würde das Orts- und Landschaftsbild verändert. Zudem akzentuierten sich die Verkehrsprobleme in Verbindung mit dem Radweg und der Brücke über die Gleise von SBB/BT in Egnach. Anwohner wehren sich gegen eine Überbauung auf dem Gebiet Aachwiesen in Seenähe, die der Generalunternehmer HRS plant. In einem Leserbrief heisst es dazu: