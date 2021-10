Umleitung in Egnach führt zu Stau und Frust in den Weilern

Egnach Umleitung führt zu Frust auf allen Seiten: Schleichverkehr nervt die Menschen in den Weilern und die täglichen Staus sind lang Wegen des Baus eines Kreisels auf der Seestrasse führt der Weg für Autofahrer von Romanshorn nach Arbon über die Bahnhofstrasse in Egnach. Nach drei Unfällen und Klagen über Raser reagieren jetzt Gemeinde und Kanton. Markus Schoch Jetzt kommentieren 08.10.2021, 18.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild vom täglichen Stau am Abend auf der Bahnhofstrasse. Bild: Reto Martin

In den Stosszeiten braucht Geduld, wer von Romanshorn nach Arbon fährt. Die Romanshornerstrasse dem See entlang ist seit zwei Monaten für den Verkehr aus dieser Richtung gesperrt. Der Kanton baut beim Einlenker der Bucherstrasse einen Kreisel. Es müssen deshalb alle den Weg über die Bahnhofstrasse nach Neukirch nehmen und dann oben in die Arbonerstrasse abbiegen.

Baustelle für den Kreisel an der Romanshornerstrasse. Bild: Reto Martin

Morgens und vor allem abends stauen sich die Autos vom Kreisel in Neukirch bis hinunter zum Kreisel in Egnach, und manchmal sogar darüber hinaus. Vorwärts geht es dann nur im Schritttempo. Sie habe von Romanshorn nach Egnach einmal 40 Minuten gebraucht, sagt Jasmin Schoop, die beim Kreisel in Egnach einen Coiffeursalon betreibt. «Ich kenne niemanden, der sich nicht aufregt.» Dass der Kanton vor etwa fünf Wochen einen Fussgängerstreifen versetzt und zur Sicherheit der Schüler eine Lichtsignalanlage aufgestellt hat, zerrt zusätzlich am Nervenkostüm einzelner Lenker.

Gemeinde setzt Tempo in gewissen Weilern runter

Ihrem Frust verschaffen die Autofahrer vielfach bei der Gemeinde Luft, obwohl diese gar nicht zuständig ist. Er bekomme laufend zahlreiche Rückmeldungen, sagt Gemeindepräsident Stephan Tobler. «Nicht wenige wollen auf den Zubringer Richtung St.Gallen und haben das Gefühl, es handle sich um eine Baustelle der Gemeinde. Sie werfen uns dann vor, nicht vorwärts zu machen.»

Die Gemeinde kann aber nicht so tun, als würde sie alles nichts angehen. Die Umleitung zwingt sie jetzt zum Handeln. Das Problem ist der Schleichverkehr. Tobler sagt:

Gemeindepräsident Stephan Tobler. Bild: Pd

«Viele Genervte weichen auf Nebenstrassen aus und sind dort meistens zu schnell unterwegs.»

Es gebe entsprechende Klagen von Bewohnern verschiedener betroffener Weiler. Der Gemeinderat hat nun entschieden, in Gaishäusern und Olmishausen vorübergehend Tempo 30 zu signalisieren. Die Polizei macht gelegentlich Kontrollen, ob sich alle an die Vorschriften halten.

Alles anzeigen

Tempo weg nimmt auch der Kanton auf der Bahnhofstrasse, wo die Autos nur noch 60 statt wie vorher 80 Stundenkilometer fahren dürfen. Damit reagiert das Tiefbauamt auf die Unfallserie auf dieser Strecke. Seit Beginn der Bauarbeiten am Kreisel kam es bereits zu drei Zusammenstössen.

Umleitung dauert noch bis November oder Dezember

Ein Dachdecker wirbt mit einem Plakat um Rücksicht. Bild: Reto Martin

Die Romanshornerstrasse bleibt in Egnach voraussichtlich noch bis Ende November oder Anfang Dezember nur einspurig befahrbar, heisst es auf Anfrage beim kantonalen Tiefbauamt. Das genaue Datum lässt sich nicht sagen. Es hängt vom Wetter ab, das den Baufortschritt massgeblich beeinflusst.

Ein leidgeprüfter Anwohner macht auf seine schwierige Lage aufmerksam. Bild: Reto Martin

Froh über das Ende der Umleitung werden die Anwohner der Arbonerstrasse sein. Sie müssen im Auto wegen des Mehrverkehrs zeitweise lange warten, bis sich ihnen eine Lücke in der Kolonne auftut. Einzelne haben deshalb Schilder und Plakate am Strassenrand aufgestellt mit der Bitte an die anderen Verkehrsteilnehmer um Rücksicht. Ein Gewerbebetrieb schreibt: «Niemand wartet gerne auf Heimwerker. Stau! Jede Lücke zählt!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen