Egnacher sagen Ja zu Darlehen für Luxburg-Übernahme

Egnach Türen des Schlosses Luxburg stehen weit offen: Gemeinde beteiligt sich mit Darlehen von 800'000 Franken an geplanter Übernahme durch lokale Trägerschaft Mit dem Entscheid am Sonntag werde es einfacher werden, weitere Geldgeber zu finden, sagt Gemeindepräsident Stephan Tobler. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr. Markus Schoch 13.06.2021, 14.42 Uhr

So könnte die Luxburg einmal aussehen: Visualisierung nach der Sanierung des Schlosses. Bild: PD

Die IG Schloss Luxburg mit ihren mittlerweile 230 Mitgliedern ist ihrem Ziel ein grosses Stück näher gekommen, das seit vielen Jahren leer stehende Gebäude öffentlich zugänglich zu machen. Die Egnacher haben am Sonntag mit einem Ja-Anteil von 58 Prozent ein Darlehen über 800'000 Franken an eine noch zu gründende lokale Trägerschaft bewilligt, die das 10'000 Quadratmeter grosse Anwesen von der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte mit Sitz in Winterthur für 2,2 Millionen Franken kaufen und dann in Etappen für 7 Millionen Franken sanieren will.