egnach Tötungsdelikt Egnach: Tatverdächtige nach Hausdurchsuchung festgenommen +++ Neue Details zur Leiche bekannt +++ Motiv soll Streit wegen Mietschulden sein +++ Zeugenaufruf: Autofahrer gesucht Beim Opfer des Tötungsdeliktes in Egnach handelt es sich um eine 62-jährige Frau, die seit Ende Oktober vermisst wurde. Nun wurde eine 54-jährige Frau festgenommen. Die Staatsanwaltschaft sucht einen Zeugen - einen Autofahrer.

Aktualisiert 16.12.2020, 09.07 Uhr

In einem kleinen Wald in der Gemeinde Egnach wurden die sterblichen Überreste der Frau gefunden. Bild: BRK News

(kapo/chs/mas/lw) Im Rahmen der Strafuntersuchung zum Tötungsdelikt in Egnach wurde am Freitag nach einer Hausdurchsuchung eine 54-jährige Tatverdächtige festgenommen. Die genauen Tatumstände, das Motiv und die Hintergründe seien weiterhin Gegenstand der laufenden Strafuntersuchung. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat Untersuchungshaft gegen die Tatverdächtige beantragt, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Staatsanwaltschaft sucht einen Autofahrer

Nach heutigen Erkenntnissen liess sich die 54-jährige Tatverdächtige am 29. Oktober 2020 im Verlauf des Tags vom Parkplatz «Vitaparcours» in Scherzingen, der an der Verbindungsstrasse zwischen Schönenbaumgarten und Bottighofen liegt, von einem unbekannten Autofahrer per Anhalter mitnehmen. Bei dieser Mitfahrt nahm die Tatverdächtige auf der Rückbank Platz und stieg in Bottighofen an der Hauptstrasse, in der Nähe der Raiffeisenbank, wieder aus.

Der unbekannte männliche Autofahrer wird dringend gebeten, sich unter der Nummer 058 345 22 22 bei der Kantonspolizei Thurgau zu melden.

Der «Blick» schreibt derweil, dass es sich bei der Verhafteten um die Vermieterin des Opfers handeln soll. Es sei zum Streit wegen offener Mietschulden gekommen. Das Newsportal beruft sich dabei auf eigene Recherchen, bestätigt wurde dies von offizieller Seite bisher noch nicht. Ausserdem berichtet der «Blick», dass er mit jenem Mann gesprochen hat, der die sterblichen Überreste im Wald in Egnach bemerkte. Er habe lediglich den Kopf des Opfers gefunden, sagt er gegenüber dem Newsportal. Ob die Polizei weitere Leichenteile gefunden hat, kommentiert die Staatsanwaltschaft nicht.



Identifikation des Opfers

Erst am Freitag konnte das Opfer eindeutig identifiziert werden. Die Abklärungen durch das Institut für Rechtsmedizin ergaben, dass die menschlichen Überreste einer im Thurgau vermissten 62-jährigen Schweizerin zugeordnet werden können. Das schrieb die Thurgauer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Die Vermisste wurde letztmals am 29. Oktober an ihrem Wohnort in Bottighofen gesehen. Am 2. November wurde das Fahrzeug, mit dem die Frau unterwegs gewesen war, in Scherzingen aufgefunden. Die Kantonspolizei Thurgau leitete in der Folge umfangreiche Suchaktionen ein.

Todesursache noch nicht bekannt

Die Umstände des Todes sind noch nicht restlos geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau sowie weiterer Abklärungen des Instituts für Rechtsmedizin. Gemäss «Blick» geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Tat von nur einer Person begangen wurde.



Polizeimediensprecher Michael Roth sagt auf Anfrage: «Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zum aktuellen Stand kann die Polizei jedoch keine Auskunft geben. Nach dem Zeugenaufruf sind laut Mediensprecher diverse Hinweise eingegangen, welche nun ausgewertet werden.»

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt ein Strafverfahren gegen die unbekannte Täterschaft.

Massive Verletzungen

Ein Mann hat am 5. Dezember, kurz nach 10 Uhr, in einem Waldstück beim Egnacher «Sangehölzli» sterbliche Überreste eines Menschen entdeckt. Umgehend informierte er die Polizei. Spezialisten des Kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Thurgau und des Instituts für Rechtsmedizin St.Gallen sicherten am Fundort bis am Abend die Spuren.

Bei der Untersuchung durch das Institut für Rechtsmedizin konnten beim Opfer massive Verletzungen festgestellt werden, wie die Kantonspolizei am 8. Dezember mitteilte. Aufgrund dieser Umstände und weiteren Ermittlungen gingen die Kantonspolizei Thurgau und die Staatsanwaltschaft Bischofszell von einem Tötungsdelikt aus.