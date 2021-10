In Egnach sollen Gewerbeflächen zu Wohnungen werden

Egnach Seit Jahren stehen Gewerbeflächen am Schäfliplatz leer: Eigentümer wollen Wohnungen einbauen Die Gemeinde hat nichts dagegen. Am Zug ist der Kanton, der sich aber Zeit lässt. Ähnliche Probleme stellen sich auch in den Zentren anderer Gemeinden und Städte. Markus Schoch 18.10.2021, 17.25 Uhr

Ein grosser Teil des Erdgeschosses der Häuser 2 und 3 steht leer. Bild: Markus Schoch

Der Plan ist nicht aufgegangen. Die Post hat sich zwar eingemietet, und vor wenigen Wochen ist auch eine Zahnarztpraxis eingezogen. Ein grosser Teil der Gewerbeflächen der 2013 eröffneten Überbauung Schäfliplatz auf dem ehemaligen Knellwolf-Areal im Zentrum von Neukirch steht aber nach wie vor leer. Auf den einschlägigen Immobilien-Plattformen sind aktuell diverse Verkaufsräume, Büros und Lagerflächen ausgeschrieben.

Die Eigentümer haben die Hoffnung aufgegeben, dass sich an der Situation etwas grundlegend ändern könnte. Sie sind deshalb schon vor über einem Jahr an die Gemeinde gelangt mit der Bitte, im Erdgeschoss der Häuser 2 und 3 an der Arbonerstrasse Wohnungen einbauen zu dürfen. Dazu müsste der Gestaltungsplan geändert werden. So könnte möglich gemacht werden, was unter normalen Umständen eigentlich nicht geht: In der Zentrumszone ist es Vorschrift, einen Teil der Erdgeschossflächen gewerblich zu nutzen oder mit Dienstleistungsbetrieben zu belegen.

Die Gemeinde wartet seit einem Jahr auf Antwort

Der Gemeinderat sieht grundsätzlich kein Problem damit, die Bauvorschriften im konkreten Fall über den Gestaltungsplan zu ändern. Die Eigentümer hätten sich sehr darum bemüht, das Erdgeschoss mit Läden oder Gewerbebetrieben zu füllen, leider erfolglos, sagt Gemeindepräsident Stephan Tobler. Die Behörde hat deshalb die entsprechende Änderung des Gestaltungsplans vor einem Jahr an den Kanton zur Vorprüfung geschickt. Eine Antwort hätten sie bis heute nicht erhalten, sagt Tobler.

Ein Problem mit leer stehenden Laden- und Gewerbeflächen im Zentrum hat nicht nur Egnach. Ein Thema sind sie beispielsweise aktuell auch in Arbon. Die Stadt stellt am Mittwoch die neue Strategie zur Aufwertung der Altstadt vor. Gut möglich, dass die Verantwortlichen zur gleichen Erkenntnis gekommen sind wie der Egnacher Gemeinderat im Fall der Schäfliplatz-Überbauung. Für die Hauseigentümer in der Arboner Altstadt jedenfalls muss Wohnen zur zentralen Nutzung von Erdgeschossen werden, wie sie an einem Workshop im Mai klar machten.

Romanshorn verbietet Wohnen im Erdgeschoss in gewissen Gebieten

Die Romanshorner haben das Zentren noch nicht ganz aufgegeben als Ort, wo auch Handel und Gewerbe einen Platz haben müssen. In der Kernzone sind «beidseits der öffentlichen Strassen im Erdgeschoss strassenseitig in der Regel keine Wohnnutzungen zulässig», heisst es im überarbeiteten Baureglement, das die Bevölkerung im Sommer des letzten Jahres angenommen hat. Sie seien sich der Entwicklung im Detailhandel und dem Strukturwandel der Innenstädte durchaus bewusst, sagt Stadtpräsident Roger Martin. Und sie hätten diesen Umständen auch Rechnung getragen. Die Bestimmung sei nicht neu, früher sei das betroffene Gebiet aber viel grösser gewesen.