Buntes Treiben am Egnacher Maskenball

Egnach Nicht ohne Guggenpower: Zahlreiche Fasnächtlerinnen und Fasnächtler vergnügen sich am Egnacher Maskenball Die Verkleidungen sind bunt, einfallsreich und nicht selten gewagt. Die Thurgauer Zeitung hat sich am Samstag ins Getümmel begeben. Und stellt fest: Der Flirtfaktor war hoch. Christoph Heer 27.02.2022, 16.55 Uhr

Blick auf das bunte Treiben in der Rietzelghalle. Christoph Heer

Von OK-Präsident Daniel Gsell in Empfang genommen und mit einem Getränk gestärkt, geht es rein ins Getümmel. Unsere Zeitung wagt sich am Samstagabend mitten rein ins Fasnachtstreiben des Egnacher Maskenballs in der Rietzelghalle. Hier einer Biene Maja, dort ein Pirat. Die Stimmung ist friedlich und entspannt.

Locker stemmen die Teilnehmenden ein Einkaufswägeli, eine Matratze und sogar eine Fasnächtlerin über die Köpfe hinweg. Ein erster Höhepunkt, nachdem DJ F.A.B.M. die Fasnachtshütte auf Betriebstemperatur gebracht hat, ist der Einmarsch der Amriswiler Marktplatzpfuuser. Ihnen gleich werden es zu späterer Stunde die Henauer Gugger und die Möttelisounder aus Untereggen tun. Ohne Guggenpower kein Maskenball. Mittlerweile ist fast Mitternacht und es wird immer schwieriger, ein ruhiges Plätzchen zu finden. Vor den Toiletten stauen sich die Partyleute ebenso wie beim Ausgang zum Raucherabteil.

Tomate küsst Bauarbeiter

Für Daniel Gsell gibt es immer noch viel zu tun. So schaut er überall zum Rechten, ist Ansprechperson und findet immer eine Lösung. «Heute sind rund achtzig Helferinnen und Helfer im Einsatz. Jede einzelne und jeder einzelne sorgt dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt», sagt der OK-Präsident. Zum Schluss trägt der immens hohe Flirtfaktor Früchte. So haben sich der Bauarbeiter und die Tomate, es könnte auch ein Radieschen gewesen sein, nach einem kurzen Rencontre vor der Bühne kurzerhand geküsst. Sich danach zwar wieder verabschiedet, doch wer weiss, an diesem Abend scheint nichts unmöglich zu sein.