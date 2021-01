Egnach «Keine Hinweise auf mögliche Täterschaft»: Das Verfahren rund um die krebserregenden Schadstoffe nahe der abgebrannten Tobi-Seeobst-Lagerhalle ist noch pendent Die Schuldfrage beschäftigt nach wie vor: Über zwei Jahre nach dem Brand bei der Tobi Seeobst AG in Egnach ist immer noch nicht geklärt, wer die giftigen, sogenannten perfluorierten Tenside auf das Grundstück nebenan geleitet hat. Man vermutet gemeinhin einen Zusammenhang mit den Löschsubstanzen der Feuerwehr. Tanja von Arx 15.01.2021, 04.10 Uhr

Rückblende zu den Dekontaminierungsarbeiten: Ein unbebautes Grundstück in einem Wohnquartier unmittelbar bei der abgebrannten Tobi-Seeobst-Lagerhalle ist mit Schadstoffen belastet. Bild: Andrea Stalder (18. November 2019)

Der Brand auf dem Tobi-Areal in Egnach ist schon über zwei Jahre her, doch eine Frage beschäftigt immer noch – es ist die Schuldfrage. Die Frage nach den Verantwortlichen, welche die Giftstoffe perfluorierte Tenside, kurz PFT, in den Boden auf der nahe gelegenen Parzelle am Rudwies 16 geleitet haben. Das Amt für Umwelt liess deswegen rund Tausend Kubikmeter Erde ausheben, denn die krebserregenden Schadstoffe könnten ins Grundwasser gelangen, und reichte Anzeige gegen Unbekannt ein.

Man vermutete gemeinhin, dass die PFT dem Löschwasser entstammen würden, das dort beim Ausrücken der Feuerwehren versickerte. Sollte dem so sein, wäre das ein Skandal. Denn in der Schweiz stehen sämtliche Löschmittel, welche die besagte Substanz enthalten, seit 2011 auf der Verbotsliste. Die Feuerwehren wollten sich damals nicht zum Fall äussern und die SBB, die mit einem Löschzug im Einsatz waren, verwiesen auf die Einsatzleitung der Feuerwehr. Schliesslich betonte der Egnacher Feuerwehrkommandant Christian Feuz, dass die Thurgauer Feuerwehren längst keine Vorräte an solchen Löschmitteln mehr hätten.

«Keine Täterschaft ausfindig gemacht»

Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau, sagt nun auf Nachfrage:

«Das Verfahren ist weiterhin pendent.»

Bis anhin habe keine Täterschaft ausfindig gemacht werden können und derzeit bestünden auch keine Hinweise auf eine mögliche Täterschaft.

«Abklärungen zeigten, dass die Feuerwehr ihre Löschmittel ersetzt hatte.» Sollten jene Ursache für die Bodenbelastung sein, so liesse sich nicht mit Sicherheit sagen, woran es gelegen habe. «Etwa an einer Verunreinigung der neuen Löschmittel oder an der unsachgemässe Entsorgung der alten Löschmittel.» Letzten Endes werde die Staatsanwaltschaft keine Vermutungen kommunizieren oder sich zu nicht gesicherten Hypothesen äussern. Breu sagt:

«Die Ermittlungsansätze sind im Wesentlichen alle ausgeschöpft.»

Dennoch prüfe die Staatsanwaltschaft derzeit, ob es nicht doch «irgendwelche bislang nicht untersuchten Ansätze» geben könnte.

Wer muss für die Kosten aufkommen?

Offen bleibt demnach auch die massgebliche Frage, wer für die Kosten der Dekontaminierungsarbeiten aufkommen muss – diese belaufen sich auf mehrere Hunderttausend Franken. Der Kanton hat dazumal die geschätzte Summe von rund 500'000 Franken vorgestreckt, und effektiv stemmen müsste sie der Verschmutzer. Breu verweist diesbezüglich an das Amt für Umwelt:

«Diese Kosten wie auch die von Ihnen angesprochenen Aushubarbeiten bilden nicht Gegenstand des Strafverfahrens.»

Achim Kayser, der zuständige Leiter Abfall und Boden sowie Bodenschutz beim Amt für Umwelt, sagt auf Anfrage:

«Die Schlussabrechnung ist noch nicht erfolgt.»

Da mehr Material hätte ausgehoben und entsorgt werden müssen als aufgrund der Sondierung abgeschätzt, würden sich die Kosten indes zwischen 800'000 und 900'000 Franken bewegen.