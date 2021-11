Kavallerieverein Egnach bangt um neue Reithalle

EGNACH Kavallerieverein bangt um neue Reithalle: Es fehlen 200'000 Franken Der Kavallerieverein Egnach und Umgebung plant den Bau einer neuen Reithalle auf eigenem Land. Mit der Finanzierung schien die grösste Herausforderung schon fast geschafft. Doch durch die Teuerung der Rohstoffe werden die Rechnungen nun um 30 Prozent höher ausfallen. 30.11.2021, 11.50 Uhr

Vertreterinnen und Vertreter des Kavallerievereins bei einem Pressegespräch zur geplanten neuen Reithalle. Bild: Andri Vöhringer (Roggwil, 11. Juli 2021)

Ausgangs Fetzisloh möchte der Kavallerieverein Egnach und Umgebung (KVE) eine eigene Reitsportanlage mit Reithalle und Sandplatz realisieren. Mit der durch die Gemeinde erteilten Baubewilligung und der Zusage der Kybun Joya Retail AG als Hauptsponsor konnte der Verein Mitte Juli aufatmen. Die finanzielle Hürde schien mit den bis heute gesammelten Sponsoringgeldern von insgesamt rund 470‘000 Franken geschafft und der neuen Halle nichts mehr im Weg zu stehen, würde das Projekt nicht gerade jetzt, zu Zeiten der Teuerung von Baumaterialien, geplant werden.

Die Preise der Rohstoffe sind um rund 30 Prozent gestiegen. Dies führt dazu, dass die ursprünglich geplante Bausumme nicht eingehalten werden kann. Trotz ersten Einsparungen verursacht die Teuerung immer noch massive Mehrkosten. Rund die Hälfte davon muss mit zusätzlichen Sponsoringeinnahmen gedeckt werden, damit die Finanzierung gesichert werden kann. Die Projektgruppe plant aktuell noch weitere Einsparungen. Das fehlende Geld soll aber vor allem mithilfe eines Crowdfundings gesammelt werden.

Situation ist für junge Reiter schwierig

Um die über viele Jahre aufgebaute Aus- und Weiterbildung von Pferd und Reiter fortsetzen zu können, benötigt der Verein eine wetterfeste und sichere Infrastruktur. Das Projekt sieht eine Reithalle mit einer Reitfläche von rund 62 Meter mal 29 Meter, sanitäre Anlagen, eine Küche und einen Mehrzweckraum sowie Parkplätze vor.

Besonders schwierig ist die aktuelle Situation für Trainings mit jungen Pferden oder unerfahrenen Reiterinnen und Reitern. Zudem können die Kinder und Jugendlichen aktuell die weiter entfernten Trainingsorte nur erreichen, wenn ihnen jemand eine Transporthilfe anbietet. Will der Verein auch in Zukunft in Egnach Pferdesporttage durchführen, ist er auf die geplante Infrastruktur ausserhalb des Weilers Fetzisloh der Gemeinde Egnach angewiesen.

Gemäss aktuellen Offerten belaufen sich die Kosten des aktuellen Baus auf rund 1.7 Millionen Franken. Das geplante Projekt soll mittels Eigen- und Fremdkapital finanziert werden. (red)