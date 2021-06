Egnach: Stephan Tobler im Interview zum Rücktritt

Rücktritt «Ich habe dem Volk vertraut, und das Volk hat mir vertraut»: Egnacher Gemeindepräsident Stephan Tobler freut sich aufs Jassen mit seinen Enkeln Der SVP-Politiker hört vorzeitig auf. Am Montag hat er seinen Rücktritt auf Ende Mai 2022 bekanntgegeben. Im Interview sucht der bald 65-Jährige eine Antwort auf die Frage nach seinem grössten Fehler, redet über den idealen Zeitpunkt zum Rücktritt und nimmt Stellung zu seiner Zukunft als Fraktionschef der SVP im Grossen Rat. Markus Schoch 21.06.2021, 17.38 Uhr

Stephan Tobler hat die Politik im Thurgau in den letzten Jahren massgeblich mitgeprägt als Fraktionschef der SVP im Grossen Rat.

Ist Ihnen die Lust vergangen?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin nach wie vor sehr motiviert und habe Freude an der Aufgabe. Aber an niemandem geht das Alter vorbei.

Warum treten Sie ein Jahr vor Ende der Amtszeit und ein Jahr nach Erreichen des Pensionsalters zurück? Oder anders gefragt: Warum nicht heute oder erst in zwei Jahren?

Der von mir gewählte Zeitpunkt ist ein guter Schnitt (lacht). Mitte Amtszeit bin ich noch nicht 65. Ich wollte nicht vorzeitig aufhören.

Wann haben Sie Geburtstag?

Anfang Juli. Das Amtsjahr endet jeweils Ende Mai. Jetzt sind es drei Amtsjahre, die ich in der laufenden vierjährigen Legislaturperiode vollenden werde. So hat ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin in der bisherigen Crew die Möglichkeit, sich gut einzuarbeiten. Und wenn es 2023 bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen in den Gemeinderat weitere Wechsel in der Behörde gibt, ist mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin schon in der Materie drin.

War Ihnen bei der letzten Wahl im Februar 2019 schon klar, dass Sie nicht alle vier Jahre machen werden?

Nein, es war offen. Mein Entscheid ist in den letzten Monaten gereift aufgrund der Entwicklung in der Gemeinde. Ich bin der Meinung, jetzt haben wir einen guten Stand, gute Abschlüsse, ein gutes Team und vor allem auch eine gute Verwaltung. Insofern ist der Zeitpunkt günstig.

Gibt es für einen Gemeindepräsidenten überhaupt einen besten Moment, um aufzuhören?

Nein, den gibt es grundsätzlich nicht. Wenn man den Entscheid von laufenden Projekten abhängig macht, kann man nie aufhören, weil immer irgendetwas noch nicht zu Ende geführt ist. Es ist aber nicht nötig, auf den vielleicht besten Zeitpunkt zu warten. Ich war ja auch einmal Nachfolger meines Vorgängers und habe gewisse Dossiers von ihm übernommen. Wenn man motiviert bei der Sache ist, hat man sich das nötige Wissen relativ schnell erarbeitet.

Sie sind jetzt noch gut ein Jahr im Amt. Was haben Sie sich vorgenommen, fertig zu machen?

Fertig machen kann man nichts. Ich habe aber die grosse Hoffnung, dass der Gestaltungsplan für das Thurella-Areal vom Kanton genehmigt und das Baugesuch bestenfalls bewilligt ist bis im Mai des nächsten Jahres. In Bezug auf den Gestaltungsplan Luxburgerfeld gehe ich davon aus, dass wir die Unterlagen für die Vorprüfung bis im Herbst haben. Weiter laufen der Ausbau und die Sanierung der Wasserversorgung, aber da ist unser Bauverwalter auch sehr gut bewandert und hat alles bestens im Griff. Dann sind wir daran, mit Ausnahme der Bucherstrasse auf allen Strassen in Egnach nördlich der Romanshornerstrasse Tempo 30 einzuführen.

Sie schreiben, überzeugt zu sein, wertvolle Beiträge für eine positive Entwicklung der Gemeinde Egnach geleistet zu haben. Worauf sind Sie besonders stolz?

Wir konnten einiges realisieren in den letzten Jahren.

Beispielsweise?

Ich denke an die Gestaltung der Badi Wiedehorn mit dem Steg, dem Flachufer und dem «Seehuus» der Familie Hasen. Oder an die Investitionen in die Infrastruktur im Zentrum von Neukirch mit der Sanierung der Mehrzweckhalle, dem Bau der Dreifachsporthalle oder der Neugestaltung der Sportplätze. Bei der Wasserversorgung haben wir ebenfalls einen grossen Schritt vorwärts gemacht. Erwähnen möchte ich auch die Sanierung des Gemeindehauses. Ich bekomme sehr viele Rückmeldungen. Fast alle, die das Gebäude nach dem Umbau betreten haben, finden, es sei sehr schön geworden. Mittlerweile sind auch alle Weiler abwassertechnisch erschlossen. Energiestadt Gold sind wir als zweite Thurgauer Gemeinde geworden.

Das sind fast alles Infrastrukturprojekte. Und sonst? Egnach versteht sich als lebendige Gemeinde mit einem intakten Vereinsleben und einem grossen Zusammenhalt.

Wir haben den Neuzuzügeranlass und die Neujahrsbegrüssung zu Anlässen mit grosser Beteiligung entwickelt. Es kommen jeweils zwischen 450 und 500 Besucher, was wertvoll ist. Dann haben wir den Kontakt zu unserer Partnergemeinde in Eriskirch gepflegt. Wir konnten auch eine Kinderkrippe einrichten, die es vorher nicht gab.

Sie haben bei den Wahlen in Egnach anteilmässig immer in etwa das gleich gute Resultat gemacht, was ein Vertrauensbeweis ist. Sehen Sie das auch so?

Ich habe dem Volk vertraut, und das Volk hat mir vertraut. Ich hatte immer das Gefühl, jemand zu sein, der auf Menschen zugeht und das Gespräch mit ihnen sucht. Und deshalb haben mir die Egnacher vielleicht immer wieder bei Wahlen das Vertrauen ausgesprochen, habe ich den Eindruck. Ich habe bei Majorzwahlen auch nie einen Gegenkandidaten gehabt, wenn ich im Amt war. Dass man es nicht immer allen recht machen kann, ist mir bewusst. Ich danke deshalb all denen, die mich über all die Jahre unterstützt und getragen haben.

Trotzdem: Jeder Mensch macht Fehler. Was war Ihr grösster als Gemeindepräsident von Egnach?

Buuh. Was hätte ich anders machen sollen?

Die vor vier Jahren diskutierten Pläne zur Überbauung des Gristenbühl-Areals mit dem alten Schulhaus kamen bei der Bevölkerung ganz schlecht an. In der Kritik stand auch der Gemeinderat.

Wir haben aber damals nichts falsch gemacht, finde ich. Der Prozess war gut. Selbst heute weiss ich nicht, was wir besser hätten machen können. Man muss sich immer bewusst sein, dass die Gemeinden von Kanton und Bund angehalten sind, etwas gegen Baulandhortung zu unternehmen. Jetzt ist es die Gemeinde, die genau das tut, was sie verhindern soll. Aber wenn das die Bevölkerung so will, ist es für mich in Ordnung.

Gibt es einen Entscheid der Bevölkerung, mit dem Sie sich bis heute schwertun?

Ich bedauere beispielsweise immer noch, dass wir den Kunstrasenplatz nicht machen konnten. Ich habe das Gefühl, er wäre eine Bereicherung für die gesamte Sportanlage. Das ökologische Gegenargument verstehe ich ein Stück weit. Doch ein Naturrasen hat auch seine ökologischen Schwachstellen. Vor zwei Jahren während einer langen Trockenperiode im Sommer hatten wir die Diskussion darüber, ob wir den Platz bewässern dürfen. Er ist ein Bauwerk und keine Grünfläche um ein Einfamilienhaus. Wenn wir den Sportplatzrasen kaputtgehen lassen, kostet das Hunderttausende von Franken. Langfristig wäre meiner Meinung nach ein Kunstrasen ökologisch mindestens gleichwertig gewesen, aber die Bevölkerung hatte in dieser Frage eine Ansicht, was zu akzeptieren ist.

Sie sitzen seit 1996 für die SVP im Grossen Rat und präsidieren dort seit 13 Jahren auch die Fraktion. Wie lange noch?

(Lacht). Ich habe vor, die Legislatur sicher fertig zu machen, die bis 2024 läuft. Eben auch, weil ich die Fraktion präsidiere. Ich habe das Amt wiederholt zur Verfügung gestellt und der Partei gesagt, wenn es jemand anders übernehmen wolle, werde ich mich nicht dagegen wehren. Aber meine Kollegen haben mir immer bedeutet, dass sie froh wären, ich würde weitermachen. Meine Vorgängerin war übrigens die heutige Regierungsrätin Monika Knill.

Können Sie sich ein Leben ohne Politik vorstellen?

Ich muss. Nein, im Ernst. Ich werde immer ein politischer Mensch bleiben und vielleicht auch einmal einen Leserbrief zu einer kantonalen oder eidgenössischen Vorlage schreiben. Die Situation ist auch nicht ganz neu für mich. Ich konnte schon einmal üben, als ich 2005 als Gemeindepräsident von Roggwil aufhörte. Ich hatte damals überhaupt keine Mühe, loszulassen. Ich habe mich dann auch nicht mehr in die politischen Diskussionen am Ort eingemischt. Ich ging zwar noch an eine Gemeindeversammlung, sagte aber nichts.

Sie bleiben in Egnach?

Ja, wir haben ein einstöckiges, altersgerechtes Haus in der Nähe des Bahnhofs gebaut. Es ist energetisch auf dem neuesten Stand der Technik: Es hat Minergie-Standard, wir haben Solarzellen auf dem Dach und eine Speicherbatterie für den überschüssigen Strom.

Was machen Sie nach der Pensionierung?

Sicher ab und zu mit den Enkeln jassen. Den Tschau-Sepp können sie schon. Den Rest lasse ich auf mich zukommen. Ich werde sicher Reisen, Bekanntschaften pflegen und darauf achten, fit zu bleiben. Dann werde ich mich sicher ehrenamtlich engagieren wie beim Schloss Luxburg.