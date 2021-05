EGNACH «Ergänzen statt konkurrieren»: In der Reithalle Langgreut herrscht reger Betrieb ‒ doch bald gibt es eine weitere im Oberthurgau Der Kavallerieverein baut eine neue Reithalle, ein neugegründeter Förderverein betreibt die alte in Langgreut weiter. Kann das gut gehen? Ja, sagt Carola Müller vom Förderverein Reithalle Langgreut. Dieser führt das Gebäude in der Gemeinde Egnach nun schon seit einem Jahr. Saskia Ellinger Aktualisiert 22.05.2021, 04.30 Uhr

Die Reithalle in Langgreut ‒ betrieben wird sie seit einem Jahr vom neugegründeten Förderverein «Reithalle Langgreut». Bild: Saskia Ellinger

«Mein Herzblut und das meiner Familie steckt in dieser Reithalle», sagt Carola Müller. Ihr Vater war einer der Initianten, die sich für den Bau der Reithalle in Langgreut einsetzten, sie selbst ist 800 Meter von ihr entfernt aufgewachsen und hat ihr Juniorendasein im Reitsport in der Halle verbracht. Traurig wäre es für sie gewesen, wäre die Halle nun geschlossen und nicht mehr den Reitern und ihren Pferden zur Verfügung gestanden.