Egnach Ein Dorf im Baufieber: In Neukirch erstellen Investoren derzeit 85 Wohnungen Gemeindepräsident Stephan Tobler begrüsst die Entwicklung. Die Bevölkerung hat sie zumindest teilweise kürzlich selber angestossen. Markus Schoch 18.10.2021, 04.10 Uhr

Visualisierung der Überbauung Nova Ecclesia. Bild: PD

Die Bahnhofstrasse in Neukirch bekommt ein völlig neues Gesicht. Es sind gleich drei neue Überbauungen im Entstehen mit insgesamt 85 Wohnungen. So viel gebaut worden ist im Dorfteil zuletzt auf dem Areal des ehemaligen Fleischverarbeiters Knellwolf, wo seit 2013 am so genannten «Schäfliplatz» 60 Mietwohnungen und Gewerbeflächen zur Verfügung stehen. Die Entwicklung auf einem der aktuellen Bauplätze hat die Bevölkerung von Egnach erst kürzlich möglich gemacht. Es geht um die Parzelle bei der Zufahrt zum Rietzelg-Parkplatz (Sportlerweg).

Die Liegenschaft gehörte lange Jahre der Gemeinde, die das über 2600 Quadratmeter grosse Areal 2010 gekauft hatte im Hinblick auf eine mögliche Erweiterung der angrenzenden Schul- und Sportanlagen. Die Gemeinde sah dann aber doch keinen Bedarf und nutzte das bestehende Wohnhaus als Unterkunft für Asylbewerber. Im Dezember 2019 entschieden die Stimmbürger auf Antrag des Gemeinderates, das Gelände für mindestens 1,3 Millionen Franken zu verkaufen, was im letzten Jahr gelang – sogar zu einem weit höheren Preis.

Eigentumswohnungen in Nova Ecclesia und Weidsicht

Erworben hat das Grundstück die D + D Immobilien in Horn. Ihr Projekt mit dem Namen Nova Ecclesia besteht aus drei Häusern mit 18 Eigentumswohnungen. Je sechs haben 3,5 Zimmer, 4,5 Zimmer und 5,5 Zimmer. Sie kosten zwischen 610'000 und 920'000 Franken. «Benutzerfreundlichkeit trifft auf Eleganz und Design», heisst es in den Verkaufsunterlagen. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollen bis im Frühling 2023 fertig sein, sagt Adrian Frei, der Geschäftsführer der Aforia Immobilien GmbH in Horn.

Überbauung Weidsicht. Bild: Markus Schoch

Schon ein Stück weiter ist das grösste der drei Projekte. Es nennt sich Weidsicht und umfasst sechs Gebäude mit 36 Eigentumswohnungen, die ab nächsten Sommer bezugsbereit sein sollen und bis auf eine alle bereits verkauft sind. Die letzte verfügbare Wohnung ist allerdings auch schon reserviert. Die Überbauung befindet sich am Ortseingang mit unverstelltem Blick auf den See. In einer Tiefgarage hat es Platz für 55 Autos. «Das breit gefächerte Angebot von 2,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen bietet sowohl Familien, Alleinstehenden, Paaren und Senioren eine optimale Auswahl», heisst es auf der Website. Bauherrschaft ist die Edal Holding AG in Wil, für Architekt und Bauleitung zuständig ist die ZuMo AG in Egnach.

Tobler: «Sehe die Entwicklung als sehr positiv an»

Baustelle der Überbauung Oberzelg. Bild: Markus Schoch

Auf der gleichen Strassenseite wenige Meter dorfeinwärts wachsen derzeit nochmals Wohnhäuser in die Höhe, wo vorher eine Werkstatt und eine Garage standen. Die AG für Raum und Leben in St. Gallen baut nach Angaben der Gemeinde insgesamt 31 Wohnungen, deren Pläne die Gemperli Stauffacher Architektur GmbH in St.Gallen gezeichnet hat. Über Details der Überbauung mit dem Namen Oberzelg lässt sich nichts sagen. Die Verantwortlichen konnten am Freitag auf Anfrage keine Auskunft geben, eine Website existiert nicht.

Gemeindepräsident Stephan Tobler begrüsst die Entwicklung. «Ich sehe sie als sehr positiv an mit einem grossen Mehrwert für die Gemeinde.» Das Zentrum werde verdichtet und Gewerbebrachen würden einer neuen Nutzung zugeführt. Tobler sagt:

Gemeindepräsident Stephan Tobler Bild: PD

«Der Bevölkerungs- und Schülerrückgang der letzten Jahre in Neukirch kann so kompensiert werden.»

Das Bedürfnis nach den Wohnungen sei ausgewiesen. Das Gewerbe und die Gesellschaft profitiere von den Neubauten. Für Läden, Banken oder Restaurants gebe es neue Kunden, für Vereine neue Mitglieder. Jüngere Egnacher bekämen ausserdem die Chance, ein Eigenheim zu erwerben, wenn ältere Egnacher vom Haus in eine Eigentumswohnung ziehen würden. «Die Gemeinde wird aus all diesen Gründen gestärkt», sagt Tobler.