Luxburgerfeld: Mutmassliche Plastikrückstände sorgen für Empörung

Egnach «Diese Rückstände bringt man nie mehr weg»: Passantin empört über Plastik auf Feld – Bewirtschafter und SVP-Kantonsrat widerspricht Eine Frau hat auf dem Feld nahe der Luxburg grossflächig schwarze Materialrückstände bemerkt. Besorgt wegen vermuteter Umweltverschmutzung wendet sie sich an diese Zeitung. Allerdings: Das Gegenteil sei der Fall, sagt der Pächter und SVP-Grossrat Egon Scherrer. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 12.11.2021, 04.10 Uhr

Das Feld rechts steht im Zentrum des Geschehens. Bild: Manuel Nagel

«Das ist ein kleiner Umweltskandal.» Mit diesen Worten meldet sich eine Passantin bei der Thurgauer Zeitung. Die Frau ist zur Egnacher Luxburg spaziert und rechterhand, gegenüber der ehemaligen «Verzinki», scheinbar einer ganzen Menge Plastik auf der Wiese begegnet, auf dem sogenannten Luxburgerfeld. «Dort wurden Kürbisse angepflanzt.» Dazu habe man mehrere Plastikbahnen ausgelegt.

«Dieser Plastik liegt jetzt immer noch dort und ‹verbrösmelet› langsam vor sich hin, auf einer richtig grossen Fläche.»

Ob Bauern solche Materialien einfach liegen lassen dürften? Sie sei sicher, dass dies viele Leute aufrege – «mich auch!». «Diese Rückstände bringt man nie mehr aus dieser Wiese weg.» Die Frau mutmasst: «Es wird wohl auch nicht der einzige Ort sein, wo Bauern so sorglos mit Plastik auf ihren Feldern umgehen.»

Wegen dieser Materialreste hat sich die Frau empört. Tanja von Arx

«Die besagte Person hat offenbar keine Ahnung»

Egon Scherrer, Bewirtschafter der Wiese. PD

Auf Nachfrage bei der Gemeinde meldet sich Landwirt und SVP-Kantonsrat Egon Scherrer, der früher selbst Gemeinderat war - mit einem interessanten Statement. «Ich bin der Bewirtschafter des Feldes.» Die besagte Person habe offenbar keine Ahnung und er begreife nicht, wieso sie sich überhaupt an die Zeitung gewandt habe.

«Es wird gleich die Kavallerie gestartet, bevor man sich zuvor einfach besser informieren würde.»

Denn: «Es handelt sich um eine Biofolie, die verrottbar ist.» Also gerade um eine Alternative zum herkömmlichen, schädlichen Plastik. «Diese sogenannte Bio-Mulchfolie, unter anderem bestehend aus Maisstärke, habe ich im Frühling bei der gvz-rossat AG in Otelfingen bestellt und anschliessend die Kürbisse gesetzt.» Das mache er schon seit über zehn Jahren so. «Ich habe nichts zu verbergen.» Auf den benachbarten Feldern würde er indessen Mais und «Rüebli» anpflanzen. Scherrer sagt:

«Etwa drei Monate bleibt die Folie bestehen, danach zersetzt sie sich.»

Der Landwirt geht davon aus, dass sie sich zirka nach einem Jahr vollständig aufgelöst habe. «Der Bau der 480 geplanten Wohnungen auf diesem Gebiet dürfte zu weit mehr Umweltbelastung und Umweltzerstörung führen», so der Kantonsrat.

Bio-Mulchfolien: Gut für die Umwelt Bio-Mulchfolien sind, wie der Name schon andeutet, biologisch abbaubar. Gegenüber den herkömmlichen Plastikfolien, sogenannten Polyethylen-Mulchfolien, und auch sonst haben sie einige Vorteile – vor allem für die Umwelt. Dadurch, dass durch besagte Planen Unkraut unterdrückt wird, können Bauern auf schädliche Unkrautvernichtungsmittel verzichten. Auch die Qualität der Pflanzen an sich ist besser, etwa weil sich Schaderreger schlechter verbreiten können. Zudem lässt sich Wasser einsparen, da unter der Folie die Feuchtigkeit länger erhalten bleibt. (tva)