Thinkpact plant in Egnach das Dorf der Zukunft

Egnach Die Überbauungen rund um den Bahnhof sollen zum Vorbild für die ganze Schweiz werden: Ein Denklabor plant im Oberthurgau das Dorf der Zukunft Auf diversen Parzellen sollen in den nächsten Jahren rund 700 Wohnungen entstehen. Die Organisation Thinkpact Zukunft mit Sitz in Degersheim will die Chance nutzen und die Entwicklung in ganz neue Bahnen lenken. Einfach wird es nicht. Markus Schoch 19.06.2021, 05.10 Uhr

Blick auf das Luxburgerfeld (rechts) und das Thurella-Areal gegenüber dem Bahnhof. Bild: Manuel Nagel

Die Gemeinde Egnach mit ihren knapp 4800 Einwohnern steht vor einem riesigen Wachstumsschub. Rund um den Bahnhof sind drei Überbauungen mit insgesamt rund 700 Wohnungen geplant: Auf dem Luxburgerfeld sind es allein zwischen 450 und 480, dazu kommen rund 160 auf dem Thurella-Areal und 50 auf der Aachwiesen hinter der ehemaligen Zinctec.

Die Aussicht auf die fast komplette Neugestaltung eines Dorfzentrums auf dem Land hat das Interesse von Thinkpact Zukunft mit Sitz in Degersheim geweckt. Die Organisation versteht sich als Bildungsplattform und Denklabor für nachhaltige Entwicklung und einen zukunftsfähigen Lebensstil. Sie will die Chance nutzen, um Egnach zum Modell für das ganze Land zu machen. Im Oberthurgau soll das Dorf der Zukunft entstehen, wo das Miteinander eine grosse Rolle spielt. Im urbanen Raum gebe es vor allem Genossenschaftssiedlungen, die in eine ähnliche Richtung gehen würden, sagt Manuel Lehmann von Thinkpact Zukunft.

Es bietet sich eine einmalige Möglichkeit

Das Projekt in Egnach habe aber ganz andere Dimensionen mit seinen voraussichtlich dereinst rund 2000 neuen Einwohnern. «Mir ist nichts Vergleichbares in der Schweiz bekannt», sagt Lehmann. Es bietet sich eine einmalige Gelegenheit, im grossen Stil neue Arbeits- und Lebensformen zu gestalten.

Manuel Lehmann von Thinkpact Zukunft. Bild: PD

«Ich weiss nicht, ob den Egnachern bewusst ist, in welch ausserordentlich glücklicher Lage sie sind.»

Mit der Übernahme der Luxburg in nächster Nähe durch eine lokale Trägerschaft wäre die ohnehin schon gute Ausgangslage noch besser, sagt Lehmann. Das Schloss soll bekanntlich zu einer Slow-Travel-Destination und Zentrum der nachhaltigen Entwicklung werden.

Am Donnerstag haben die Promotoren des Zukunftsdorfes ihre Pläne an der ersten sogenannten Projektschmiede in St.Gallen vorgestellt. Ziel dieser und weiterer solcher Veranstaltungen ist es, Ideen auf den Weg zu bringen und Wandel zu gestalten. Das Konzept ist vom Bregenzer «Büro für Zukunftsfragen» (heute Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung) und der Art of Hosting & Harvesting-Community entwickelt worden und findet in Vorarlberg seit 2015 zwei Mal im Monat statt.

Schlafen und arbeiten an einem Ort

In Egnach soll gemäss Thinkpact Zukunft mit Beteiligung der Bevölkerung eine Siedlung entstehen, wo ganz unterschiedliche Menschen entsprechend ihren Bedürfnissen schlafen, arbeiten, einkaufen und sich in Gemeinschaftsräumen oder draussen im (Gemüse-)Garten beziehungsweise dem grossen Dorfplatz begegnen können. Das Projekt soll auch ökologisch möglichst verträglich sein. Auf der Website von Thinkpact Zukunft heisst es dazu:

«Es ist unser Ziel, weitgehend mit Naturmaterialien wie Holz, Stroh, Hanf und Lehm und auch recycelten Materialien zu bauen – das ermöglicht eine Mitarbeit der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner.»

Wo sinnvoll, sollen aber auch modernste Technologien zum Zuge kommen. Das Projekt hat den Anspruch, den aktuellen Stand des Möglichen aufzuzeigen.

«Für uns sind die Diskussionen um das Zukunftsdorf eine logische Fortsetzung eines partizipativen Prozesses, der mit den Arbeiten am Leitbild Egnach 2030 bereits begonnen hat», sagt Lehmann von Thinkpact Zukunft. Entsprechend soll sich die Bevölkerung in die Gestaltung der geplanten Überbauungen rund um den Bahnhof stark einbringen können. Lehmann sagt:

«Wir planen ab September Veranstaltungen, wo wir mit den Egnachern direkt in Kontakt treten wollen, um ihre Bedürfnisse zu erfahren.»

Es gehe nicht darum, den Menschen vor Ort irgendetwas aufzuzwingen, sondern mit ihnen zusammen herauszufinden, was das Beste für Egnach sein könnte, sagt Lehmann. Deshalb auch hat Thinkpact Zukunft vor kurzem einen Verein gegründet, der den Meinungsaustausch fördern soll. «Mitglieder aus Egnach sind ausdrücklich erwünscht.»

Landeigentümer reagieren zurückhaltend

Im Blick haben Lehmann und seine Kolleginnen und Kollegen vor allem das Luxburgerfeld und das Thurella-Areal, die ihnen beide nicht gehören. Und sie können dort auch nicht bei Null beginnen. Es gibt an beiden Orten bereits mehr oder weniger konkrete Projekte und einen Gestaltungsplan, der entweder fertig oder in Bearbeitung ist. Das Thurella-Areal beispielsweise will die Mettler2Invest entwickeln, die eine Kaufoption hat. Sie seien mit den Beteiligten im Gespräch, sagt Lehmann. Dass diese im ersten Moment zurückhaltend reagiert hätten, verstehe er. Für sie sei die Situation vor allem in der Kommunikation schwierig, wenn in der Öffentlichkeit jetzt plötzlich von einem Zukunftsdorf die Rede sei. Steine in den Weg legen, wolle ihnen aber niemand. Lehmann sagt:

«Man hat uns erklärt, wir sollen vorwärtsmachen.»

Denn wenn das Zukunftsdorf bei potenziellen Bewohnern und Investoren auf Interesse stossen sollte, könnte es auch für die Landeigentümer von Interesse werden. Lehmann will nichts unversucht lassen, um dieses Interesse zu wecken. «Wir sind überzeugt, dass die Zeit reif ist für ein solches Projekt, da es für ländliche Regionen Perspektiven aufzeigt.»

Steiner AG will sich auf eigenes Projekt fokussieren

Bei der Steiner AG ist man offenbar zumindest noch nicht der gleichen Meinung. Die Firma ist Bauherr auf dem Luxburgerfeld. Auf Anfrage schreibt das Unternehmen, es fokussiere sich «auf die erfolgreiche Umsetzung seines eigenen Immobilienentwicklungsprojektes in Egnach». Und weiter: «Mit der Idee des Zukunftsdorfes, die keinen Bezug zu unserem Projekt aufweist, haben wir uns nicht detailliert auseinandergesetzt. Deshalb können wir uns hierzu nicht äussern.» Von der Thurella war gestern keine Stellungnahme erhältlich.

Was sagt die Gemeinde? Den Lead müssen andere übernehmen Damit Leben ins «Thurella»-Areal einziehe, müsse aktiv geworben werden, sagt Egnachs Gemeindepräsident Stephan Tobler. «Es wird auf jeden Fall kein Selbstläufer.» Es liege im Interesse der Gemeinde, dass von aussen Inputs kommen. «In erster Linie steht hier aber die Eigentümerin beziehungsweise Investorin in der Pflicht.» Wenn es konkrete Abmachungen gebe, könne er sich gut die Gemeinde als Begleitung eines solchen Prozesses vorstellen. «Den Lead wird sie kaum übernehmen können.» (mso)