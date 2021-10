Gemeindepräsidium Egnach: So schlagen sich die Kandidaten

Der Egnacher Gemeindepräsident Stephan Tobler hört Ende Mai auf. Um sein Amt ringen Beat Buchmann, Emil Müller und Stefan Ziegler - Politiker der verschiedensten Couleur. Am Mittwoch ging es an einer Podiumsdiskussion in der Rietzelghalle hoch her.

Tanja von Arx Jetzt kommentieren 28.10.2021, 17.00 Uhr