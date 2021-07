Holcim will in Winden eine Inertstoffdeponie eröffnen

Egnach «Die Deponie Ballen wird nicht genügen»: Die Holcim AG will dringend benötigten Abladeplatz für Aushub schaffen Im Oberthurgau gibt es noch keine Deponie für unverschmutztes Material. Jetzt liegen die Pläne für ein entsprechendes Projekt in Winden auf. Das Volumen wird den Bedarf nicht decken. Luca Hochreutener 27.07.2021, 04.10 Uhr

Blick auf das künftige Deponiegelände an der Strasse zwischen Muolen und Wittenbach. Bild: Manuel Nagel

Die Holcim AG will versuchen, woran die Zürcher Kies und Transport AG gescheitert ist. Die Firma aus Zuzwil kündigte im Januar 2012 an, im Gebiet Grosszälg in der Gemeinde Roggwil eine sogenannte Inertstoffdeponie eröffnen zu wollen. Nach hartnäckigem Widerstand aus der Bevölkerung, massivem Druck auf die beteiligten Liegenschaftsbesitzer und teilweise persönlichen Anfeindungen gegen die Initianten gaben diese das Projekt schliesslich 2018 auf. Jetzt nimmt der global tätige Baustoffhersteller mit Sitz in Rapperswil-Jona einen neuen Anlauf. Im Egnacher Ortsteil Winden möchte Holcim eine Deponie ausschliesslich für unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial in Betrieb nehmen. Das Baugesuch liegt seit dem 16. Juli auf.

Dem Kanton Thurgau fehlen die Entsorgungsstellen

Achim Kayser, Leiter Abteilung Abfall und Boden, Amt für Umwelt Thurgau. Bild: PD

Der Bedarf ist ausgewiesen. Der Abfallplanung des Kantons zu Folge fehlen dem Thurgau jährlich mindestens 3,7 Millionen Kubikmeter an Zusatzvolumen für unverschmutzten Aushub. Im Oberthurgau gibt es dafür aktuell keinen Abladeplatz. «Die eine Million Kubikmeter Bauabfälle, die im Kanton Thurgau jährlich entstehen, verteilen sich aktuell auf die Deponien und Kiesgruben in anderen Kantonsteilen», sagt Achim Kayser, Leiter der Abteilung Abfall und Boden des Amtes für Umwelt von Thurgau.

Die Deponie im Gebiet Ballen beim Restaurant Landbau wird eine Fläche von rund 71'000 Quadratmetern umfassen. Es sollen dort insgesamt 149'000 Kubikmeter an unverschmutztem Aushubmaterial entsorgt werden können. Zum Vergleich: Die Fläche der Deponie Grosszälg wäre dreimal so gross gewesen, sie hätte aber das Zwanzigfache an Material gefasst.

Auffüllhöhe ist begrenzt

Auf die Frage nach dem Missverhältnis sagt Holcim Mediensprecherin Nadia Bohli: «Bei der geplanten Deponie in Winden handelt es sich um eine Geländeanpassung, damit die Bewirtschaftung verbessert werden kann.» Daher seien die Auffüllhöhen beschränkt, und es würden geringere Deponiemengen resultieren. «Da der Deponieraum in der Region knapp sei, würden auch kleinere Deponien in Angriff genommen», sagt Bohli.

Das Deponiegelände befindet sich auf der anderen Strassenseite des Restaurants Landbau. Bild: Manuel Nagel

«Die Deponie Ballen wird nicht genügen, um den mittel- und langfristigen Bedarf an Deponievolumen im Oberthurgau bereitzustellen», sagt Achim Kayser vom Kanton. So sollen laut ihm in den nächsten 20 Jahren in der Region noch einige zusätzliche Deponien entstehen.

Der Bau einer Deponie umfasst einige Hürden

Auf die Frage hin, warum solche Projekte gerne einmal scheitern, antwortet Kayser, dass es bei Bauvorhaben in der Grösse öfters vorkommt, dass die Bevölkerung sich dagegen wehrt. Kayser sagt:

«Eine Deponie dieser Grösse verändert unter anderem das Landschaftsbild.»

«Am Ende entscheiden immer die Einwohner der Standortgemeinde.» Ob die Egnacher mitmachen, wird sich zeigen müssen. Bis jetzt sind noch keine Einsprachen eingegangen, heisst es auf Anfrage bei der Gemeinde. Mögliche Gegner haben noch bis Mitte Woche Zeit, sich bemerkbar zu machen.