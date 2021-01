Egnach Der Kavallerieverein plant eine neue Reithalle – ein Egnacher äussert Kritik an der Glaubwürdigkeit des Vereins Der Kavallerieverein Egnach will für 1,3 Millionen Franken eine neue Reithalle als Ersatz für diejenige in Langgreut bauen. Nicht alle sind mit dem Vorgehen einverstanden. Eva Wenaweser 04.01.2021, 04.30 Uhr

2018 gab es Streit um die Reithalle Langgreut. Nun plant der Kavallerieverein Egnach eine eigene Halle. Bild: Andrea Stalder (19. August 2019)

Eine Weile war es ruhig um den Kavallerieverein Egnach (KVE). Zuletzt war er im Gespräch, als im Jahr 2018 das Baurecht der Reithalle Langgreut nicht verlängert werden konnte und der Verein deshalb sogar bis vor Gericht gegen die Grundbesitzer zog. Die Hintergründe des Streites sind nach wie vor unklar.

Vor Gericht konnten sich die beiden Parteien dann aber einigen: Es ist ein Vergleichvertrag erstellt worden, der die Höhe der Heimfallentschädigung beinhaltete. Der KVE hat somit eine finanzielle Entschädigung dafür erhalten, dass nach Ablauf des Baurechts alle Gebäude auf dem Grundstück zurück an den Grundeigentümer gehen. Über die Höhe dieses Betrags wollte sich der Verein damals aber nicht äussern.

Bereits damals plante der Kavallerieverein, mit dem Erlös der Halle – zumindest in Teilen – einen Neubau zu finanzieren. Es scheint, als sei diese Idee nun greifbarer. Wie es in einer Mitteilung heisst, konnte im November eine Parzelle zwischen Autobahnzubringer und der Gemeindegrenze zu Frasnacht in Fetzisloh an den KVE überschrieben werden.

Der Verein habe nicht mit offenen Karten gespielt

Kurz nach der Bekanntgabe dieser Überschreibung, äusserte sich ein Egnacher in einem Leserbrief im Egnacher Lokalanzeiger (Loki) kritisch. Er ist der Meinung, dass es die Entscheidung des KVE war, die Halle nicht länger zu nutzen. Eine Verlängerung wurde damals angeboten. «Der Austritt war also eine Entscheidung des KVE», schreibt er. Die Grundbesitzer hätten es dem Kavallerieverein 1988 ermöglicht, eine eigene Reithalle zu bauen. Zum Dank habe dieser sie vor Gericht gezerrt.

Auf Anfrage äussert der Egnacher die Vermutung, dass eine Gruppe im KVE andere Pläne gehabt hat, als gegen aussen kommuniziert:

«Diese ganzen Aktionen vor zwei Jahren hat dem Kavallerieverein die beste Gelegenheit geboten, um an eigenes Land für eine Reithalle zu kommen.»

Eigenes Land zu erwerben und eine Reitsport-Zone zu erhalten, sei sonst nämlich eher schwierig. «Wenn der Verein von Anfang an mit offenen Karten gespielt und gesagt hätte, warum er die Reithalle Langgreut nicht mehr nutzen wollte, hätte er die Bauzone wahrscheinlich nicht bekommen», vermutet er weiter.

«Transparenz des Vereins gegen aussen fehlt»

«Die Bauentwürfe für die neue Halle sind schön anzusehen.» Es seien auch ein Aussenplatz und vieles mehr vorgesehen. Wie der Verein aber das Geld für dieses 1,3 Millionen Projekt auftreiben möchte, – gerade in Zeiten von Corona – sei ihm schleierhaft.

Regierungsrat spricht dem KVE Sportfondsbeitrag zu

Laut einer Mitteilung will der KVE 100'000 Franken durch die Mitglieder des Vereins für den Bau der Halle beisteuern. Der Rest der Finanzierung, um eine Hypothek der Bank zu bekommen, soll mit Beiträgen der öffentlichen Hand und privaten Sponsoren gestemmt werden. Wie der Kanton Thurgau seinerseits in einer Mitteilung schreibt, hat der Regierungsrat dem Verein für den Bau bereits einen Sportfondsbeitrag von 50'000 Franken zugesprochen.

«Mit dem Neubau der Reithalle in Egnach soll die Existenz und der Fortbestand des Vereins gesichert werden.»

Die Co-Präsidentinnen des Vereins waren bisher telefonisch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Gesamtleiterin für das Hallenprojekt sagte auf Anfrage, dass sie als Verein keine Stellung zum Leserbrief beziehen wollen und auch sonst alles gesagt wurde.