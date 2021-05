Egnach Das Schloss Luxburg ist eine Million Franken billiger: Wie die Interessengruppe den Kauf und die Restaurierung finanzieren will Die IG Schloss Luxburg hat einen wichtigen Verhandlungserfolg erzielt. Die heutigen Besitzer sind bereit, die Liegenschaft viel billiger zu verkaufen als ursprünglich geplant. Damit das Projekt eines Hotelbetriebes mit Restaurant und Eventräumen zum Fliegen kommt, muss aber auch die Gemeinde helfen. Markus Schoch 11.05.2021, 05.15 Uhr

Das Schloss Luxburg soll zu einem Ort der Begegnung und der Kultur werden. Bild: Markus Schoch

Präsidentin Isabel Baumgartner hatte am Samstag gute Nachrichten für die Mitglieder der IG Schloss Luxburg, die sich zur Versammlung trafen. Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte als Besitzerin der Liegenschaft hat ihre Preisvorstellungen massiv nach unten korrigiert. Statt 3,3 Millionen Franken verlangt sie jetzt nur noch 2,2 Millionen Franken für das Anwesen mit rund 10'000 Quadratmetern Umschwung. «Wir haben unseren Ansprechpartnern klargemacht, dass wir es sonst nicht schaffen werden», sagt Baumgartner.

Isabel Baumgartner, Präsidentin IG Schloss Luxburg. Bild: Manuel Nagel

Und weil sie hartnäckig geblieben seien und fundierte Grundlagen erarbeitet hätten, habe ihnen die Stiftung schliesslich ein neues Angebot unterbreitet. Dass sie ihnen finanziell so weit entgegengekomme, sei Ausdruck von grossem Wohlwollen dem Projekt gegenüber, wofür sie sehr dankbar seien. «Für uns bedeutet der Verhandlungserfolg eine grosse Erleichterung», sagt Baumgartner.

Die Gemeinde soll ein Darlehen geben

Über dem Berg ist die IG damit aber noch nicht. Sie hat erst etwa einen Drittel des nötigen Kapitals beisammen. Damit sie das Schloss kaufen und in Etappen renovieren kann, soll nun auch die Gemeinde einen Beitrag leisten. Die IG hat beim Gemeinderat ein Darlehen im Umfang von 800'000 Franken beantragt. Am 13. Juni können die Egnacher über die Vorlage abstimmen. Baumgartner sagt:

«Wir sind zuversichtlich, dass eine Mehrheit den Kredit bewilligt.»

Die Verbundenheit der Bevölkerung mit der Luxburg werde immer grösser. Die IG zähle mittlerweile 230 Mitglieder. Viele von ihnen hätten das Schloss besichtigt und gesehen, welches Potenzial es habe.

Die Luxburg (rechts im Bild) mit Campingplatz am See vorne. Bild: Reto Martin

Dass es möglich sein kann, das historische Gebäude als Hotel mit Gastroangebot in die Zukunft zu führen, belege der Businessplan eines ausgewiesenen Fachmanns in der Branche, sagt IG-Vorstandsmitglied Dieter Bötschi.

«Wir wissen, was etwa möglich ist.»

Bei einem Nein der Egnacher an der Urne dürfte es allerdings eng für die Initianten des Projektes werden. Denn das Zeitfenster schliesst sich langsam. «Bis Ende August wollen die heutigen Eigentümer des Schlosses wissen, wie wir Kauf und Renovation finanzieren können», sagt Baumgartner.

Die Bevölkerung und die Wirtschaft profitieren von den Plänen

Eine Beteiligung der öffentlichen Hand rechtfertige sich aus verschiedenen Gründen, sagt Bötschi. Der Wichtigste: Auch die Bevölkerung habe etwas davon, wenn die Luxburg zumindest teilweise für die Allgemeinheit erstmals zugänglich werde. Die IG will sie zu einem Ort der Begegnung, Kultur und Bildung machen mit Ausstrahlung weit über die Region hinaus. Das lokale Gewerbe werde ebenfalls profitieren, wenn das lange leerstehende Schloss zu einer touristischen Attraktion am Bodensee-Radweg werde, sagt Baumgartner. Zudem sei das Gebäude eines der wichtigsten und ältesten Baudenkmäler im Ort, dessen Erhalt der Gemeinde durchaus etwas wert sein dürfe, sagt Bötschi.

Der Nachholbedarf sei gross, auch wenn die Bausubstanz insgesamt noch überraschend gut sei, sagt Bötschi.

«In den letzten 40 Jahren ist die Luxburg praktisch nicht unterhalten worden.»

Die IG rechnet mit Kosten von 5,45 Millionen Franken für baubezogene Leistungen. «Diese Zahlen sind erhärtet», sagt Bötschi. Allein 640'000 Franken sind für Möblierung und Ausstattung vorgesehen. Das Schloss ist mittlerweile leergeräumt. Und von dem wenigen, was noch rumsteht, ist fast nichts original.

Im Dachgeschoss lagern noch einige Gegenstände. Bild: Markus Schoch

Initianten wollen Geld aus dem Topf mit den TKB-Millionen

Eine Million Franken möchte die IG schliesslich von den Geldern, die der Kanton aus dem Börsengang der Thurgauer Kantonalbank (TKB) auf der hohen Kante hat. So wie es jetzt aussieht, gibt es aber nichts. Das Projekt in der Luxburg hat es mit der Gesamtnote von 6,34 nur auf Rang 18 geschafft in der ersten Beurteilung durch eine kantonsinterne Arbeitsgruppe. Die zur Verfügung stehenden rund 127 Millionen Franken reichen aber bloss bis Rang 14.

Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Über die definitive Verteilung der TKB-Millionen entscheidet der Grosse Rat und danach das Volk an der Urne. Baumgartner sagt:

«Ich bin etwas enttäuscht, dass wir in der ersten Runde nicht zu den förderungswürdigen Projekten gehören.»

Sie habe aber Hoffnung, am Schluss doch noch in die Kränze zu kommen, wenn die Politik ein Wort mitrede. Und wenn es nicht klappen sollte, ist das für Baumgartner und Bötschi kein Grund, aufzugeben. «Dann müssen wir uns etwas Neues einfallen lassen, um das nötige Kapital zu beschaffen.»

Urenkel früherer Besitzer wollen bei der Rettung helfen

Der Haupteingang zum Schloss Luxburg. Im linken Flügel sind die Hotelzimmer geplant. Bild: Raphael Rohner

So kurz vor dem Ziel wollen die beiden nichts unversucht lassen, um den Traum von ihnen und vielen anderen Egnachern wahr werden zu lassen. Zumal sich vor kurzem auch ein Urenkel von Hans und Elsa Dostler bei ihnen gemeldet hat und der IG helfen will, die Luxburg zu retten. Dem Ehepaar gehörte einst das Schloss.

Es zog 1929 nach Egnach und baut die alten Gemäuer zur Pension mit Platz für 20 Gäste um. Die Rechnung ging aber nicht auf, auch weil Hans Dostler (zu Unrecht) im Verdacht stand, ein deutscher Spion zu sein. Er und seine Frau gingen 1938 in Konkurs und zogen nach Konstanz. Den Bezug in die Schweiz in den Oberthurgau hat die Familie offenbar nie verloren.