Die Geschichte der Nazi-Skihütte in Ebnat-Kappel

Ebnat-Kappel Die Nazi-Skihütte im Toggenburg: «Eine Ablage junger Nationalsozialisten, die dort ihre Thesen weiter ausgearbeitet haben» Oberhalb Ebnat-Kappel hat die Reichsdeutsche Jugend in der Schweiz eine Hütte gemietet, um dort Skilager durchzuführen. Das blieb den Einwohnern in Ebnat-Kappel nicht verborgen. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ski- und Klubhaus Stangen in Ebnat Kappel. Die Skihütte steht heute noch. Bild: PD

1942 mietete sich die RDJ ihre eigene Ski- und Clubhütte in Ebnat-Kappel. Sie sei ideal gelegen, hiess es, da Ebnat-Kappel auch von Zürich aus schnell zu erreichen sei. 50 Franken kostete die Miete monatlich. Für die Reichsdeutsche Jugend (RDJ) war es nicht einfach, Räumlichkeiten oder ganze Hütten zu mieten.

Bevölkerung und Vermieter waren oft skeptisch. Man beschwichtigte auch in Ebnat-Kappel die Behörden damit, dass es ausschliesslich ein Ferienheim für deutsche Kinder sei und daher keinen politischen Charakter habe. In Tat und Wahrheit war es natürlich viel mehr als das. In der Hütte Stangen, die übrigens heute noch steht und 50 Personen Platz bietet, fanden nicht nur Skilager, sondern etwa auch Tagungen von Standortführern statt.

Alles anzeigen

Auch die Polizei St. Gallen traute der Angelegenheit nicht und liess die Aktivitäten in der Skihütte von einem Landjäger überwachen. Daher sind einige Aufzeichnungen vorhanden, die Einblick in das Treiben im Stangen geben. Bei der Standortführertagung im September 1942 waren rund 40 Personen anwesend.

Heinrich Bieg war an der Einweihung dabei

Das Programm bestand aus Frühsport, Unterricht über die Disziplinhaltung der HJ, Üben der wichtigsten Kommandos und Unterricht über die Aufgaben des Nationalsozialisten im Krieg. Ebenso machte man sich Gedanken über die Rekrutierung von Jugendlichen für die RDJ. Anfang November 1942 wurde die Hütte offiziell eingeweiht.

Auch Landesjugendführer Schweiz, Heinrich Bieg, war dazu eingeladen. Die Räumlichkeiten beschrieben Parteigänger als warm und heimelig. «Ein herrlicher Kachelofen, prachtvolles Geschirr und hübsche Gardinen und noch manches Schöne mehr fanden wir da vor», heisst es in der «Deutschen Zeitung der Schweiz» in einem Artikel der RDJ St. Gallen, die ein Skiwochenende im November 1942 dort verbrachte.

Die Toggenburger wussten Bescheid

Aus der ganzen Ostschweiz und Zürich kamen verschiedenste RDJ-Standorte immer wieder in die Stangenhütte nach Ebnat-Kappel. Selbst 1944, als die Mitgliederzahlen bereits schrumpften, waren alleine aus dem Kanton Zürich 31 Personen im Januar in der Hütte. Im Winter wurde die Hütte rege für Skilager genutzt. Manchmal für die Buben aller Standorte, manchmal auch von einzelnen Standorten.

Gleichzeitig weilten aber Ostschweizer RDJ-Mitglieder in der Skihütte Risi bei Heiden. Auch in der Flumserberg versuchte die RDJ eine Hütte zu mieten, das schlug aber fehl. Der Bevölkerung von Ebnat-Kappel blieb das Treiben der Nationalsozialisten nicht verborgen. So sei ein Augenzeuge zitiert, der Folgendes sagt:

«Im Stangen oben war so etwas wie eine Ablage von jungen Nationalsozialisten, die dort oben ihre Thesen ein bisschen weiter ausgearbeitet haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen