Durchschnittsgeschwindigkeit von acht Stundenkilometern und gratis für Passagiere: Projekt mit selbstfahrenden Bussen in Arbon ist auf gutem Weg Technisch steht dem Vorhaben nichts im Wege. Zu diesem Schluss kommt eine von der Technischen Gesellschaft Arbon initiierte und am Dienstag vorgestellte Studie. Das Projekt soll weiterverfolgt werden. Im Idealfall könnte es bereits Ende des nächsten Jahres los gehen. Jetzt müssen die Initianten nur noch das nötige Geld auftreiben. Aktualisiert 07.07.2020, 17.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Sion verkehren seit vier Jahren selbstfahrende Busse. Bild: Cyril Zingaro/ Keystone (Sion, 28.5.2018)

Wenn es optimal läuft, kann Arbon schon bald Thurgauer Verkehrsgeschichte schreiben und einen ersten selbstfahrenden Bus in Betrieb nehmen. Die technischen Probleme sind lösbar. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag präsentierte Machbarkeitsstudie, die von der Technischen Gesellschaft Arbon in Auftrag gegeben worden ist. Sie hatte das Projekt 2019 zum 100-Jahr-Jubiläums angestossen.

Problemlos realisierbar ist gemäss Studie ein 2,2 Kilometer langer Rundkurs vom Bahnhof via Hafen durch die Altstadt am ZIK vorbei Richtung Saurer Museum und von dort über die Badi, den Lindenhof und das Rathaus zurück zum Bahnhof. Dominique Müller sagte bei der Präsentation der Ergebnisse am Dienstag im Beisein von Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung:

«Diese Strecke eignet sich ideal.»

Müller ist Geschäftsführer der AMoTech GmbH in Neuhausen, die Dienstleistungen und Lösungen für autonome Mobilität entwickelt und für die Studie verantwortlich zeichnet. Mit selbstfahrenden Bussen hat die Firma bereits Erfahrungen gesammelt, unter anderem in Schaffhausen.

Am Anfang gratis für die Passagiere

Dominique Müller von der AMoTech GmbH stellt die Studienergebnisse vor. Bild: Donato Caspari (Arbon, 7.7.2020)

Der Bus mit Platz für ungefähr 15 Personen soll in einer ersten Phase im Halbstundentakt täglich zwischen 7.30 und 18.30 Uhr verkehren, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von acht Stundenkilometern unterwegs und für die Passagiere gratis sein. Gelöst werden muss jetzt noch die Finanzierung. Müller sagte:

«Es ist nicht ganz günstig.»

Die Kosten für einen dreijährigen Versuchsbetrieb belaufen sich nach seinen Angaben auf rund 2,5 Millionen Franken. Allein die Betriebskosten schlagen jährlich mit rund 720'000 Franken zu Buche, was knapp 2000 Franken pro Tag sind.

Dass die Auslagen so hoch sind, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass im Bus immer eine Begleitperson mitfahren muss, die im Notfall eingreifen soll. «Das ist Vorschrift», sagte Müller. Die Technik mache aber grosse und rasche Fortschritte. In schätzungsweise fünf Jahren seien die Fahrzeuge so intelligent, dass sie ganz ohne menschliche Hilfe auskommen. «Wenn es schneller geht, bin ich sehr glücklich.»

TKB-Gelder als Anschubfinanzierung

Massgebliche finanzielle Hilfe erhoffen sich die Verantwortlichen vom Kanton, dem der Börsengang der Thurgauer Kantonalbank 127,2 Millionen Franken in die Kassen gespült hat, die er jetzt verteilen will. Die Arboner Projektgruppe hat fristgerecht bis Ende Juni einen Antrag um Unterstützung eingereicht. Spätestens Ende 2021 muss klar sein, was mit dem vielen Geld passiert.

Projektleiter Hansueli Bruderer. Bild: Donato Caspari (Arbon, 7.7.2020)

Die Promotoren des selbstfahrenden Busses hoffen, bereits Mitte des nächsten Jahres zu wissen, wer ihnen das Portemonnaie öffnet, sodass sie ihre Träume Wirklichkeit werden lassen können, sagte Projektleiter Hansueli Bruderer. Ein halbes Jahr später könnte der Bus bereits seine Runden drehen, wenn alles gut läuft. Für den Probebetrieb verantwortlich wären die Firma Eurobus, die Arbon Energie, die Technische Gesellschaft und der Fahrzeuglieferant.

Der Arboner Stadtrat begrüsst die Pläne

Stadtpräsident Dominik Diezi (rechts) mit Artur Stark, Präsident der Technischen Gesellschaft Arbon. Bild: Donato Caspari (Arbon, 7.7.2020)

Der Bus sei eine Chance für den Tourismus in Arbon, er passe zum innovativen Wirtschaftsstandort, «und er eröffnet uns neue Perspektiven im öffentlichen Verkehr, wenn die Fahrzeuge dereinst ohne Begleitperson auskommen und damit der Betrieb viel billiger wird», sagte Stadtpräsident Dominik Diezi.

Voll des Lobes war auch Gabriel Macedo, der Stadtpräsident von Amriswil.

«Es geht genau in die richtige Richtung. Machen Sie weiter. Meine Unterstützung und die der Region haben Sie.»

Die Studie ist von der Technischen Gesellschaft Arbon sowie dem Medizinischen Zentrum Arbon, der FPT Motorenforschung Arbon, der Arbon Energie AG, der Aequator AG Arbon, der Arbeitgebervereinigung Region Arbon und der Raiffeisen Regio Arbon ohne Steuergelder finanziert worden. Fachspezialisten der Stadt, des Kantons und dem öffentlichem Verkehr begleiteten die Arbeit. Beigezogen wurden auch weitere Instanzen wie etwa die Fachhochschule Ostschweiz oder der Fahrzeughersteller e.Go Moove.