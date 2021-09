Autor schreibt Buch über Baummord zwischen 1950 und 1975

Dunkles Kapitel Der staatlich verordnete Kahlschlag der Obstbaumgärten zwischen 1950 und 1975: Eine Geschichte voller List und Lügen Der Thurgau war lange der Inbegriff des irdischen Paradieses. Wie es verloren ging, erzählt der Historiker Franco Ruault in einem neuen Buch. Markus Schoch Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.40 Uhr

Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld: Reste von Baumriesen liegen am Strassenrand. Bild: PD

Es ist wie im Krieg, und es gibt auch Tote. Ein untröstlicher Bauer aus Egnach erhängt sich nach einem furchtbaren Streit mit seinem Sohn im Stall. Und ein Arbeiter verfängt sich in Stettfurt in einer Seilwinde und stirbt.

Zwischen 1950 und 1975 lässt die Schweizer Alkoholverwaltung beziehungsweise ihre Helfershelfer in den Kantonen in einer generalstabsmässigen Planung insgesamt über 11 Millionen Apfel- und Birnbäume fällen und verändert damit das Landschaftsbild in weiten Teilen der Schweiz radikal. Ein Heer von Arbeitssoldaten mit schwerem Gerät, Motorsäge und Sprengstoff bringt die einst verbreiteten Obstbaumwälder innert 25 Jahren fast nahezu zum Verschwinden. Der Thurgau ist danach fast nicht wiederzuerkennen. Vom irdischen Paradies, von dem Dichter und Reisende aus ganz Europa schwärmen, ist am Schluss nicht mehr viel übrig. Zwei von drei Hochstämmern sind weg.

Es liest sich wie ein Krimi

Franco Ruault. Bild: PD

Franco Ruault hat diese schon fast vergessene Episode der Schweizer Geschichte aufgearbeitet und in einem 160 Seiten dicken Buch niedergeschrieben. Es heisst «Baummord», erscheint Ende Monat in der Schriftenreihe des Historischen Vereins des Kantons Thurgau und liest sich wie ein Krimi. Es ist eine Geschichte voller List und Lügen, von brachialer Gewalt und blindem Gehorsam, von gebrochenen Herzen und Heilsversprechen, Familienfehden und unerschütterlichem Fortschrittsglauben. Eine Geschichte auch voller Hass, Tränen und unverheilter Wunden.

Viele Beteiligte hätten die Erinnerung an die damaligen Ereignisse ihr Leben lang wie eine Last mit sich herumgetragen, sagt Ruault. Der studierte Politikwissenschafter, Historiker und Medienforscher lässt in seiner Erzählung Täter und Opfer zu Worten kommen, redet mit den Angehörigen beziehungsweise Mitarbeitern der Drahtzieher im Thurgau und leuchtet die politischen Hintergründe aus.

Obstbau: Vom Wirtschaftswunder zum Sorgenkind

Wie so oft im Leben geht es im Kern ums Geld. Der Obstbau entwickelt sich in der Schweiz Ende des 19. Jahrhunderts vom kleinem Wirtschaftswunder zum Sorgenkind. Zuerst läuft es wie geschmiert. Die Bauern pflanzen wie wild Bäume. Der Bestand steigt im Thurgau von 870'000 im Jahr 1854 auf 1,2 Millionen im Jahr 1929 und erreicht 1951 seinen Höchststand mit über 1,5 Millionen Stück. Dank verbesserter Pflegemassnahmen wie dem Oeschbergschnitt und Düngung lassen sich die Erträge zudem massiv steigern. Gleichzeitig boomt der Export. Von 1893 bis 1912 verdreifachen sich die Ausfuhren ins Ausland.

Bäume, soweit das Auge reicht: Blick von Freidorf auf den Bodensee im Jahr 1958. Bild: PD

Doch der Absatz hält auf Dauer nicht Schritt mit der Produktionssteigerung. Die guten Ernten der Jahre 1922, 1925 und 1927 lassen die Preise für Mostobst in den Keller fallen. Es lohnt sich für die Landwirte in der Schweiz nicht einmal mehr, die Früchte aufzusammeln. Also beginnen die Bauern, vermehrt billigen Schnaps aus Birnen und Äpfeln zu brennen. Das günstige und breite Angebot treibt den Konsum von Hochprozentigem in die Höhe. Er ist 1922 in der Schweiz um einen Drittel grösser als in Frankreich und viermal so hoch wie in Deutschland, was die Politik und die Abstinentenbewegung auf den Plan ruft. Sie wollen die als verderblich angesehenen Spirituosen besteuern. Die einen erhoffen sich damit eine neue Einnahmequelle, die anderen sehen eine Möglichkeit, all die vielen Trinker über den Preis zu entwöhnen.

Zu viel Obst, zu viel Schnaps und eine fatale Fehleinschätzung

Im ersten Anlauf 1923 scheitern die beiden ungleichen Partner mit einer entsprechenden Vorlage an der Urne. Das Ja zur Besteuerung kommt erst 1930 dank eines Zugeständnisses an die Landwirte. Sie erhalten vom Staat eine Abnahmegarantie für die Überschüsse beim Obst. Diese Kompromisslösung soll der Alkoholverwaltung viel Geld in die Kassen spülen. Tatsächlich kommt das für sie teuer zu stehen, weil die Bauern auf ihren vielen Äpfeln und Birnen sitzen bleiben. Die Alkoholverwaltung schreibt bald Millionenverluste. Das Problem: Die Obsterträge verdoppeln sich mit Segen und Unterstützung des Staates von 1932 bis 1942 nahezu. Deutschland fällt als Abnehmer nach dem Zusammenbruch des Tausendjährigen Reiches aber fast komplett weg. Zudem erwächst der Schweiz durch industriellen Obstbau in ganz Europa neue Konkurrenz.

Zwei von drei Bäumen fielen im Thurgau der Motorsäge zum Opfer. Bild: PD

In dieser Situation ist die Schweizer Bevölkerung bereit, die Alkoholverordnung anzupassen und dem Bundesrat zu erlauben, «nach Rücksprache mit den Beteiligten Massnahmen zu treffen, um die Produktion von Kartoffeln und Obst den Absatzmöglichkeiten anzupassen und die Verwertung von Überschüssen ohne Brennen zu ermöglichen». Der Staat bekommt damit uneingeschränkte Verfügungsgewalt, um die grossen Schwierigkeiten in der Branche zu lösen und – vor allem – die Defizite bei der Alkoholverwaltung zu beseitigen. Es ist der Beginn eines Feldzuges, den Zeitgenossen als «Baummord» und gar als «Massenmord an Obstbäumen» bezeichnen. Auch wenn der damalige Direktor der Alkoholverwaltung anfänglich das Gegenteil behauptet: «Man kann hören, die Revisionsvorlage sei das Signal zu einem allgemeinen Obstbaumkahlschlag. Diese Befürchtungen sind grundlos.» Es gehe bei den neuen Bestimmungen vor allem darum, schwere volksgesundheitliche Schäden von der Schweiz abzuwenden, weil zu viele zu tief ins Glas schauen würden.

Die Bauern haben keine Chance

Baumsäger-Trupp mit Backpfeife in den 1950er Jahren. Bild: PD

Die Wirklichkeit ist eine andere, schreibt Ruault. Mit eiserner Hand und militärischem Eifer nehmen die zuständigen Stellen die Aufgabe an die Hand, den Obstbau in ein neues goldenes Zeitalter zu führen, wo kein Platz ist für den traditionellen Feldobstbau mit seiner grossen Sortenvielfalt. Alles Alte muss weg. Im Thurgau ziehen «Obstbaugeneral» Ernst Lüthi (1904–1992) und sein Vorgesetzter Gustav Schmid (1893–1985) als Zentralstellenleiter in die Schlacht. Lüthi ist der erste kantonale Obstbauberater und tritt seine Stelle an mit dem Anspruch, «Ordnung in das Baumchaos zu bringen».

Er ist von einem nahezu religiös überhöhten Fortschrittsglauben beseelt, kennt kein Pardon, duldet keine Widerrede und schreckt auch vor Gewalt nicht zurück, schreibt Ruault. Für Zögerer und Zauderer hat Lüthi nur Hohn übrig. 20 Jahre lang kann ihm und seinen Truppen niemand Einhalt gebieten. Sie haben das Recht auf ihrer Seite und verfügen über machtvolle Instrumente, um widerspenstige Bauern gefügig zu machen. Sie spielen auch geschickt die Alten gegen die Jungen aus. Erst 1970 regt sich erstmals öffentlich Widerstand. Doch da liegt das Paradies bereits weitgehend in Schutt und Asche.

