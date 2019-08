Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Salmsach waren im April 2019 menschliche Überreste gefunden worden. Laut den vorliegenden Berichten der Kantonspolizei Thurgau besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Opfer hat Haus wohl selbst angezündet: Strafuntersuchung zum Brand in Salmsach ist abgeschlossen Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Salmsach waren im April 2019 menschliche Überreste gefunden worden. Laut den vorliegenden Berichten der Kantonspolizei Thurgau besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Valentina Thurnherr, Tanja von Arx

Im Haus wurden die menschlichen Überreste von einem der Bewohner gefunden. (Bild: Kapo TG)

Die Untersuchungen des Brandermittlungsdienstes und des Kriminaltechnischen Dienstes hätten sich aufgrund des Zustandes des Brandobjektes als schwierig gestaltet, heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Thurgau. Abschliessend würden nun keine Anhaltspunkte für eine fahrlässige oder elektrotechnische Brandursache vorliegen. Dem Ausschlussprinzip folgend bestehe deshalb der dringende Verdacht einer Brandstiftung. «Unter Berücksichtigung der Verfahrenserkenntnisse gehen die Strafverfolgungsbehörden ausserdem davon aus, dass der verstorbene Hausbewohner den Brand legte», heisst es weiter in der Meldung.

Betreffen der Todesursache des verstorbenen Hausbewohners gebe es gemäss rechtsmedizinischen Untersuchungen keinerlei Hinweise auf ein Fremd- oder Drittverschulden. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell werde das Strafverfahren demnächst einstellen.

Strafverfahren wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst

Am 25. April 2019 ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in Salmsach ein Brand, wobei im Brandobjekt die menschlichen Überreste eines vermissten Hausbewohners vorgefunden wurden. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell leitete daraufhin ein Strafverfahren ein und eröffnete eine Strafuntersuchung wegen Brandstiftung bziehungsweise fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst.