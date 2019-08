Die Investition der Gemeinde zahlt sich aus: Ab September praktizieren gleich drei Ärzte in Uttwil. Sie ziehen in die neue Gemeinschaftspraxis im Gemeindezentrum.

Die Investition der Gemeinde zahlt sich aus: Ab September praktizieren gleich drei Ärzte in Uttwil. Sie ziehen in die neue Gemeinschaftspraxis im Gemeindezentrum.

Drei Ärzte im Dorf: Wie Uttwil die medizinische Grundversorgung sicherstellt Die Investition der Gemeinde zahlt sich aus: Ab September praktizieren gleich drei Ärzte in Uttwil. Sie ziehen in die neue Gemeinschaftspraxis im Gemeindezentrum. Marco Cappellari

Martin Kläusler übernimmt zusammen mit Jill und Omar Noorin die Gemeinschaftspraxis im Gemeindezentrum. (Bild: Marco Cappellari)

«Es ist eine Win-win-win-Situation», sagt Omar Noorin über die neue Gemeinschaftspraxis in Uttwil: Einerseits freuen sich Omar und Jill Noorin darüber, sich den Traum von der eigenen Arztpraxis zu erfüllen. Andererseits ist der langjährige Dorfarzt Martin Kläusler froh, mit dem Ehepaar Noorin eine Nachfolgeregelung für die Zeit nach seiner Pensionierung gefunden zu haben. «Noch gehe ich nicht in den Ruhestand, aber der Tag wird kommen», sagt Kläusler. Die dritte Gewinnerin ist die Gemeinde – mit zwei Hausärzten und einer Kinderärztin ist die medizinische Grundversorgung in Uttwil bis auf weiteres sichergestellt.

Im Erdgeschoss des Gemeindezentrums war bis Frühjahr 2016 die Post beheimatet. Als diese die Schliessung ankündigte, beschloss die Gemeinde, die Räume in eine Gemeinschaftspraxis für Hausärzte umzubauen. Auch weil Kläusler, seit 1993 der erste und einzige Arzt in Uttwil, angekündigt hatte, in absehbarer Zeit kürzer treten zu wollen. «25 Jahre lang habe ich fast jeden Tag 10-12 Stunden gearbeitet», sagt der 60-Jährige. «Trotzdem musste ich aus Kapazitätsgründen immer wieder Patienten abweisen.» Für den Umbau bewilligten die Stimmbürger an der Gemeindeversammlung 2017 einen Kredit von 650000 Franken, in der Hoffnung, neue Ärzte in die Gemeinde locken zu können.

Vier Sprechzimmer und ein Notfallraum

Dass dies nun gelungen ist, freut den Uttwiler Gemeinderat Klemen Vehovec. «Wir sind der Bevölkerung dankbar, dass sie dem Vorhaben zugestimmt hat.» Die Praxis sei ein klarer Mehrwert für die Gemeinde. Zwar kostete der Umbau 170000 Franken mehr als geplant. Dafür verfügt die Praxis nun über vier statt drei Sprechzimmer sowie einen Notfallraum. «Den effektiven Bedarf konnten wir erst abklären, als der Vertrag mit Herr Kläusler und dem Ehepaar Noorin zu Stande kam», sagt der Gemeinderat.

Zusätzlich mussten Heizung und Lüftung im Gemeindezentrum erneuert werden. «Die Haustechnik war in den letzten Jahren vernachlässigt worden.» Dafür sind nochmals 250000 Franken nötig. «Der Mietzins wird aber entsprechend angepasst», sagt Vehovec. Wie hoch dieser genau ist, möchte er nicht sagen. «Es ist mehr, als ich für meine alte Praxis gezahlt habe», versichert Kläusler. Dafür sei die neue Praxis aber auch grösser.

Kläusler hatte Jill und Omar Noorin vor knapp zwei Jahren angefragt, mit ihm die Gemeinschaftspraxis in Uttwil zu übernehmen. Die beiden arbeiteten zuletzt im Kantonsspital Münsterligen und wollten seit langem den Sprung in die Selbstständigkeit wagen.

«Für uns junge Ärzte ist die Unterstützung von einem erfahrenen Hausarzt sehr hilfreich» – Omar Noorin

«Für uns junge Ärzte ist die Unterstützung von einem erfahrenen Hausarzt sehr hilfreich», sagt Noorin. Angesichts des Ärztemangels in den Landgemeinden ist er sich sicher, dass die Zusammenarbeit zwischen erfahrenem Hausarzt und jungem Ärztenachwuchs Schule machen wird. Denn: «Die meisten Hausärzte am Bodensee, die ich kenne, sind um die 60 Jahre alt», sagt der 34-Jährige. Der Ärztemangel werde sich in den nächsten Jahren tendenziell verschärfen. So sieht Kläusler ihre Praxis gewissermassen auch als Pilotprojekt. «Es wird meiner Meinung nach immer häufiger vorkommen, dass eine Gemeinde eine eigene Praxis baut, um die medizinische Grundversorgung sicherzustellen», sagt er.

Bald ein vierter Arzt?

In Uttwil wird Noorin als zweiter Hausarzt seine eigenen Patienten betreuen, während Kläusler seine bisherigen behält. «Bei Absenzen vertreten wir uns gegenseitig», sagt Kläusler. Die 33-jährige Jill Noorin wird die erste Kinderärztin in der Gemeinde. Zusammen mit Arztgehilfen, zwei Lehrlingen sowie Administrationsangestellten werden zehn Personen in der Praxis arbeiten. Auch ein vierter Arzt könnte bald dazu kommen, möglicherweise im Teilzeitpensum. «Der Bedarf besteht definitiv», sagt Kläusler. Worte, die die Noorins gerne hören. Denn die Praxis sei für sie ein Langzeitprojekt. «Wir wollen für 30 Jahre bleiben», kündigen sie an.