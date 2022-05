Arbon pflanzt Kartoffeln für einen Rösti-Weltrekord

Draussen im Grünen Arbon pflanzt am Seeufer Kartoffeln für einen Weltrekord Zum 125-Jahr-Jubiläum hat sich der nationale Bauernverband etwas Besonderes einfallen lassen: Er will die grösste Rösti aller Zeiten zubereiten. Auch der Apfelkanton macht mit – unter anderem die Stadt am Bodensee. Remo Fischbacher 03.05.2022, 16.30 Uhr

Am See in Arbon stehen mehrere mit Erde gefüllte Palettenboxen. Hier werden Kartoffeln wachsen. Bild: PD

Wer die Tage dem Arboner Hafenareal entlang gelaufen ist, demjenigen dürfte etwas aufgefallen sein. Neu stehen Palettenboxen mit der Aufschrift «Hier wächst ein Weltrekord». Für die mobilen Installationen zeichnet der Schweizer Bauernverband verantwortlich, der 2022 sein 125-jähriges Bestehen feiert. Er verfolgt ein grosses Ziel: die Zubereitung der grössten Rösti aller Zeiten auf dem Berner Bundesplatz. Anschliessend werden die Anwesenden vor Ort die Rösti verspeisen. Deshalb bat der Dachverband der Schweizer Landwirtschaft die kantonalen Bauernverbände sowie zahlreiche Bäuerinnen und Bauern um Hilfe. Letztere sollen im Verlauf des Sommers Kartoffeln anbauen – in jedem Kanton der Schweiz.

Im Thurgau hat sich aber nicht bloss Arbon bereiterklärt, die Nachtschattengewächse zu pflegen. Auch in Amriswil, Weinfelden, Kreuzlingen und Frauenfeld werden Kartoffeln in Hochbeeten, Palettenboxen oder grossen Plastiksäcken, sogenannte Bigbags, wachsen. Dies freut insbesondere Daniel Thür, Leiter Kommunikation beim Verband Thurgauer Landwirtschaft:

«Alle Städte waren sofort Feuer und Flamme für das Projekt.»

Auch auf dem Weinfelder Marktplatz wachsen Kartoffeln für die Rösti. Bild: Mario Testa

Kantonale Bauernverbände bekommen Material geliefert

Daniel Thür, Leiter Kommunikation beim Verband Thurgauer Landwirtschaft. Bild: PD

Das Projekt sei nicht nur für die Stadt begrüssenswert, sondern ebenso für die Bevölkerung, sagt Thür: «Die Leute denken sich beim Vorbeilaufen: ‹Stimmt, hierzulande werden Kartoffeln angebaut.› Das gibt ihnen ein gutes Gefühl.»

Zumal sich der Aufwand in Grenzen halte. Schliesslich bekommen die kantonalen Bauernverbände Material wie Erde oder Setzlinge geliefert. «Die Werkhofmitarbeiter müssen eigentlich nur noch giessen», sagt Thür.

Kartoffel als geeignetes Produkt

Sie ist hierzulande eines der wichtigsten Nahrungsmittel überhaupt. Herr und Frau Schweizer essen pro Jahr 45 Kilo von ihr. Die Rede ist von der Kartoffel. Ist das der Grund, warum der Bauernverband dieses Gemüse im ganzen Land anbauen will? Laut Laurence Bovet, Co-Projektleiterin und Kommunikationsmitarbeitende des Schweizer Bauernverbands, nicht nur:

«Die Kartoffel ist sehr geschichtsträchtig. Zudem ein dankbares Produkt, das in enger Verbindung zur Landwirtschaft steht.»

Nach der Ernte soll das Highlight folgen. Am 19. September bringen die kantonalen Bauernverbände mit den helfenden Bäuerinnen und Bauern sämtliche Kartoffeln an den Bundesplatz nach Bern, um einen Koch- und Genussevent zu feiern. Verschiedenen Aktivitäten wie Marktständen oder Lehrpfaden können Besuchende an diesem Tag beiwohnen. Im Zentrum des Geschehens steht aber eine brutzelnde Riesenpfanne mit der Weltrekord-Rösti. Der Hunger aller soll gestillt werden. Bovet: «Auch Passantinnen und Passanten werden von der Rösti probieren dürfen.»