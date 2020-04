Drastische Massnahmen: Romanshorn stundet im Zuge der Coronakrise Mietern und Pächtern die Zinsen − und das für drei Monate Romanshorn stundet den Mietern und Pächtern die Zinsen für neunzig Tage. Davon profitieren unter anderem verschiedene Pächter auf öffentlichem Grund im Seepark und entlang der Hafenpromenade. In den anderen Oberthurgauer Städten sieht es ähnlich aus. Amriswil will sogar noch einen Schritt weitergehen. Tanja von Arx 04.04.2020, 05.00 Uhr

Betroffen sind Pächter im Seepark Romanshorn. (Bild: Manuel Nagel)

«Wir wollen eventuelle Härtefälle nach Möglichkeit mindern», schreibt der Romanshorner Stadtrat in einem Brief an die Gewerbetreibenden. Mit Blick auf die Coronakrise heisst es weiter: «Wir sind uns der anspruchsvollen Lage bewusst, in der sich Selbständige befinden.» Und zwar solche, die in einem Miet- oder Pachtverhältnis mit der Stadt stehen. Deshalb hat die Behörde weitreichende Massnahmen ergriffen.