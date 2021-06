Die Feuerwehr von Dozwil hat einen neuen Chef

Dozwil Die Feuerwehr hat einen neuen Chef An der Gemeindeversammlung Dozwil wurde der Feuerwehrkommandant Jürg Stadler offiziell verabschiedet und sein Nachfolger Raphael Schaub begrüsst. Die positive Rechnung wurde genehmigt und der Kaufvertrag mit Ruedi Fischbacher bestätigt. Trudi Krieg 28.06.2021, 11.35 Uhr

Im Bild von links nach rechts: Jürg Stadler, ehem. Feuerwehrkommandant, Bruno Germann, Gemeindepräsident Dozwil, Raphael Schaub, Feuerwehrkommandant Bild: Trudi Krieg

In der Mehrzweckhalle Dozwil versammelten sich am Freitagabend 49 der 441 Stimmberechtigten der Gemeinde. Bruno Germann erläuterte einzelne Posten der Rechnung und Abweichungen vom Budget anhand der Präsentation von Rechnungsführer Adrian Gut. Total schliesst die Rechnung 2020 mit einem Überschuss von rund 237'676 Franken ab. Davon werden 213'000 Franken zur Vorfinanzierung der Bushaltestelle verwendet und 24'676 Franken dem Eigenkapital zugewiesen. Die Versammlung stimmte der Rechnung und der Überschussverwendung einstimmig zu.

Gabriella Nilsson offiziell eingebürgert

Einstimmig wurde auch der Einbürgerung von Gabriella Nilsson zugestimmt. Sie hat die Schwedische Staatsbürgerschaft und wohnt seit 1997 mit ihrem Ehemann in Dozwil.

Sie hat vier erwachsene Kinder und wirkte von 1999 bis zur Pensionierung 2020 als Sprachlehrerin in der Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil. Der Form halber musste auch sie von der Behörde befragt werden, aber sie sei bestens bekannt und ihre Eignung zur Einbürgerung ausgewiesen.

Gemeinde kauft Land von Ruedi Fischbacher

Wie Germann erläuterte, gelangte Ruedi Fischbacher selber an die Gemeinde mit dem Angebot, sein Land der Gemeinde zu verkaufen. Der Verkauf ist grundbuchamtlich abgeschlossen und wurde von der Versammlung bestätigt. Fischbacher behält für zwei Jahre das Nutzungsrecht für die Scheune.

Germann sieht den Verkauf als Chance zur Sicherung von weiterem Richtplangebiet und auch im Zusammenhang mit dem Kaufgeschäft Signer. Er mindere den Einfluss von spekulativen Investoren. Signer habe seine Liegenschaft Ende März 2021 der Gemeinde übergeben. Aktuell räume eine Gruppe der RS Integration (siehe Kasten) noch letzte Teile der Scheune und betreue die Liegenschaft. Das Wohngebäude habe sehr grossen Sanierungsbedarf. An der Gemeindeversammlung im November werde darüber abgestimmt, ob diese erhalten oder abgerissen werden.

Das macht die RS Integration: RS Integration ist eine Organisation zur Arbeitsmarktintegration. Sie hat das Ziel Arbeitslosen die Ablösung von der Sozialhilfe zu ermöglichen durch Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Eignungen werden durch gemeinnützige Einsätze abgeklärt. Bezahlt werden diese durch die Einwohnergemeinden welche im Idealfall später Sozialhilfekosten einsparen.

Jürg Stadler nach 4 Jahren verabschiedet

Seit Anfang Jahr ist Jürg Stadler als Kommandant pensioniert, engagiert sich aber weiter in der Feuerwehr Dozwil-Kesswil-Uttwil. Bruno Germann würdigte und verdankte seinen langjährigen Dienst und Einsatz für die Öffentlichkeit. Stadler sei der Feuerwehr 1994 beigetreten als er nach Dozwil zog. Meilensteine waren die Beförderung zum Leutnant und später Vizekommandanten.

Die Gründung des Feuerwehr-Zweckverbandes Dozwil- Kesswil-Uttwil 2006 sei teils sein Verdienst da er stets an vorderster Front mitwirkte, so auch bei der Anschaffung des neuen Tanklöschfahrzeugs 2015. Stadler sei ein Macher und Praktiker. Seit 2017 war er Feuerwehrkommandant. Ende 2020 ging er als solcher in Pension. Er habe dem neuen Kommandanten Raphael Schaub eine tolle zusammengewachsene Feuerwehr übergeben, so Bruno Germann. Applaus von der Versammlung bestätigte dies.