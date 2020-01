Doppeleinsatz für Henriette Engbersen in Weinfelden: Erst der Brexit, dann Prinz Harry Die SRF-Grossbritannien-Korrespondentin Henriette hat am Mittwoch im BBZ über den Brexit referiert. Nach ihrem Vortrag im Rahmen der Volkshochschule Mittelthurgau musste sie noch vor die 10vor10-Kamera. Mario Testa 09.01.2020, 17.10 Uhr

SRF-Grossbritannien-Korrespondentin Henriette Engbersen macht vor dem BBZ in Weinfelden eine Schalte ins 10vor10-Studio. (Bild: Mario Testa)

Das Thema ist schon älter und gleichzeitig immer noch brandaktuell: der Brexit. Kaum jemand aus der Schweiz kennt die Geschichte und die momentanen Geschehnisse um den EU-Austritt Grossbritanniens hierzulande besser als Henriette Engbersen, die SRF-Korrespondentin für Grossbritannien.

Am Mittwochabend sprach sie auf Einladung der Volkshochschule Mittelthurgau zum Thema in der BBZ Aula Weinfelden. Bis kurz vor ihrem Referat muss die Journalistin jedoch noch telefonieren.

«Es gibt Breaking News: Harry und Megan haben den Rücktritt von den Royals bekanntgegeben»

erklärt Engbersen den rund 130 Anwesenden gleich zu Beginn ihres Vortrags ihr Telefonat mit der Redaktion am Leutschenbach. Eineinhalb Stunden später steht die 39-Jährige dann auch vor dem BBZ draussen und spricht ihre Einschätzung zu diesen Neuigkeiten in die 10vor10-Kamera.

«Briten sind sich die direkte Demokratie nicht gewohnt»

Zuvor informiert Engbersen die Zuhörer, untermalt von einer Multimediashow, ausführlich über den Brexit. Obelix mit seinem Spruch «Die spinnen die Briten», ist als erstes zu sehen auf der Leinwand – diese Aussage widerspiegelt gut, was viele hierzulande von der zerfahrenen Situation auf der Insel denken. «Aber man muss sehen, sie haben es echt schwierig im Moment», sagt dazu Engbersen.

«Der Brexit hat Fragen wieder aufgeworfen, welche die Briten schon lange beschäftigen: Wie weiter mit Nordirland? Wie vereinigt ist das Königreich? Welche Rolle spielt das Parlament?»

Letzteres sei sehr interessant. «Die britischen Parlamentarier sind es sich seit jeher gewohnt, das letzte Wort zu haben. Die Abstimmung über den Brexit war für sie und das Volk eine komplett neue Situation. Damals im Jahr 2016 waren die Briten blutige Anfänger in direkter Demokratie», sagt Engbersen.

Henriette Engbersen erklärt die Spaltung innerhalb der Britischen Parteien aufgrund des Brexits. (Bild: Mario Testa)

Sie veranschaulicht, wie der Austritt nicht nur das Volk, sondern auch die zwei grossen Parteien Tories und Labour gespalten hat. «Unterdessen hat Premierminister Boris Johnson seine Tories Richtung Brexit geführt und eine solide Mehrheit im Parlament – das will jetzt also auch, was das Volk will. Der Brexit wird stattfinden.» Die spannende Frage bleibe, ob es bis Ende Jahr gelinge, einen Deal mit der EU auszuhandeln oder ob es zum No-Deal-Brexit komme.

«Der Scheidungsvertrag ist sozusagen unterschrieben, aber die künftige Beziehung ist noch offen.»

Wirtschaftlich habe der Brexit bis jetzt noch kaum Auswirkungen auf die Briten: «Viele EU-Ausländer verlassen derzeit auch Grossbritannien, so gibt es Jobs für die Briten. Die Arbeitslosigkeit ist so tief, wie lange nicht mehr», sagt Engbersen. «Ich denke auch nicht, dass es zu einem wirtschaftlichen Einbruch kommen wird. Aber Investitionen werden zurückgehalten und so geht es wohl Schritt für Schritt abwärts.»

Henriette Engbersen erklärt das Problem mit der Zoll-Grenze zwischen Nordirland und Irland, welche die Regierung gerne ins Meer verlegen würde. (Bild: Mario Testa)

Ein grosses Problem sei jedoch die Zoll-Grenze zu Nordirland, welche die Regierung raus ins Meer verschieben will. Das sorge für neue Spannungen. Die Ausführungen der in Romanshorn aufgewachsenen Journalisten kamen beim Publikum in Weinfelden sehr gut an. Es stellte auch einige Fragen und bedankte sich mit langem Applaus für das Gebotene.